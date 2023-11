Artikkelen fortsetter under annonsen

Oktober måned endte i minus og var den dårligste på flere år. November har startet sterkt, med oppgang på børsene de siste tre dagene.

Optimismen startet onsdag kveld etter at Fed bestemte å la rentene ligge i ro, og rentefesten fortsatte torsdag. Fredag sendte svake jobbtall børsene opp, rett og slett fordi dette er et tegn på at presset i arbeidsmarkedet og økonomien er i ferd med å avta, noe som reduserer sjansen for flere rentehevelser.

Slik endte det for de tre ledende nøkkelindeksene på Wall Street fredag:

Tek-indeksen Nasdaq opp 1,38 prosent

Den brede S&P-indeksen opp 0,94 prosent

Industritunge Dow Jones opp 0,66 prosent

Forventninger om rentekutt

De lange rentene faller, og markedet priser inn at rentekuttene vil komme nærmere i tid enn tidligere. Det får Wall Street til å stå i grønt.

Fredag var det duket for månedens viktigste tall, også kjent som «non-farm payrolls».

Fasiten viser at det ble skapt 150.000 nye jobber i oktober, samtidig ble september-tallene revidert ned. I september knuste tallet forventningene da det ble skapt 336.000 nye jobber, mens markedskonsensus lå på 170.000 nye jobber. I dagens rapport ble tallet revidert ned til 297.000.

Analytikerne hadde i forkant ventet at det ble skapt 180.000 nye jobber utenfor fra jordbruket i oktober, og at arbeidsledigheten holdt seg på stødige 3,8 prosent, ifølge analytikerestimater innhentet av Bloomberg.

Fasiten viser den svakeste veksten siden januar 2021.

– Klar reaksjon

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets sier tallene var langt mer i tråd med forventning, og ikke nok med det peker han på at det kun ble skapt 99.000 nye jobber i den private sektoren.

Seniorøkonom Knut Magnussen i DNB Markets. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Det ser ut til at tendens til en lavere vekst i sysselsettingen, som vi har sett over tid, er bekreftet. I tillegg var det en liten oppgang i arbeidsledigheten og en lavere lønnsvekst. Det taler for at Fed ikke vil heve renten mer, sier Magnussen.

Tallslippet er tett fulgt av verdens finansmarkeder og regnes som en viktig temperaturmåler på den amerikanske økonomien. Rett etter tallene, faller tiåringen markant til 4,51 prosent, og toårsrenten faller ti basispunkter.

– Det er en klar reaksjon, på linje med linje den vi så i forbindelse med Feds rentemøte onsdag. Det tyder på at markedet blir mer overbevist om at det ikke kommer flere hevinger, legger Magnussen til.

Arbeidsledigheten endte på 3,9 prosent i oktober.

Rentekutt flyttes nærmere i tid

Økonomkollega Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier dagens tall er en ny indikasjon på at Fed er ferdige med rentehevingen, og omtaler rapporten som «full pott» da tallene bakover ble revidert ned, ledigheten er høyere enn ventet og månedsveksten i lønningene endte svakere enn ventet.

– Tidspunktet for første rentekutt flyttes nærmere i tid. Rentemarkedet priser nå det første rentekuttet i juni neste år, mot tidligere juli, legger Hov til.

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea sier den svake rapporten peker i retning av at arbeidsmarkedet blir mindre stramt. Tallene er imidlertid ikke så svake at det taler i retning av en resesjon, mener han.

– Jeg vil tippe aksjemarkedet tar dette positivt. Tallene viser at man har kommet enda litt lenger i rebalanseringen i arbeidsmarkedet som Fed-sjef Powell snakker om hele tiden. Det er litt mindre sannsynlighet for en renteøkning til fra Fed etter dette. Markedet priser nå inn en sannsynlighet nær null for en ytterligere renteheving fra Fed.

Behov for høyere styringsrente dempet

Amerikansk arbeidsmarked har langt på vei trosset den voldsomme renteoppgangen Fed har satt i gang det siste drøye året, og «nonfarm payrolls»-rapporter har jevnt og trutt slått forventningene.

Investorene håpet i forkant på et fall i arbeidsmarkedstallene, da dette indikerer at økonomien sakker akterut. Det igjen vil gi Fed nok et incentiv til å slakke på den ellers stramme pengepolitikken, skriver Wall Street Journal.

Ved rentemøte denne uken valgte Fed å holde renten uendret for andre gang på rad. Styringsrenten ligger fortsatt i intervallet 5,25-5,5 prosent, og markedet spekulerer i at rentetoppen er nådd for denne gang.

De lange rentene har som kjent steget kraftig de siste kvartalene. Den amerikanske tiåringen bikket fem prosent for første gang siden 2007, i slutten av september. Oppgangen i de lange rentene gjør at behovet for en høyere styringsrente dempes.

Man kommer et skritt nærmere rentefasiten den 14. desember, da holder den amerikanske sentralbanken årets siste rentemøte.