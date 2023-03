Artikkelen fortsetter under annonsen

Årsveksten i totalinflasjonen endte på 6,0 prosent i februar, mens kjerneinflasjonen steg 5,5 prosent. Begge deler var helt som ventet på forhånd. I januar var årsveksten i totalinflasjonen 6,4 prosent, mens kjerneinflasjonen var 5,6 prosent.

Fra januar til februar steg totalinflasjonen 0,4 prosent, mens kjerneinflasjonen steg 0,5 prosent.

De ledende amerikanske børsindeksene steg friskt ved børsåpning. På et tidspunkt steg både Nasdaq og S&P 500 over to prosent. Ved stengetid, 21:00 norsk tid, så det slik ut:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, steg 1,06 prosent.

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, steg 1,68 prosent.

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, steg 2,14 prosent.

Flere av bankene som krakket på børs i går, steg kraftig tirsdag. First Republic Bank steg nærmere 60 prosent fra start, etter å ha falt 62 prosent mandag. Ved stengetid var den opp om lag 27 prosent. PacWest Bancorp steg på et tidspunkt over 50 prosent, men var ved stengetid opp om lag 33 prosent. Samtlige bankaksjer som falt mandag, steg tirsdag. Men ingen hentet seg helt inn igjen.

Oljeprisen var nede på sitt laveste i hele 2023 og faller rundt fire prosent.

Renteforventningene har stupt

Sentralbanksjef Jerome Powell har fått mye å tenke på etter kollapsen til nisjebankene Silicon Valley Bank og Signature Bank. Søndag kveld måtte den amerikanske sentralbanken, i kompaniskap med finansdepartementet og banksikringsfondet, lansere flere tiltak for å hindre en nasjonal bankkrise.

De fallerte nisjebankene blir av markedseksperter flest ansett som isolerte tilfeller, men frykten for ustabilitet i det finansielle systemet har likevel fått markedet til å tro at rentene for alvor er nær toppen.

Tirsdag morgen mente rentemarkedet at var omtrent like stor sjanse for at sentralbanken ville holde styringsrenten i ro ved rentemøtet om åtte dager, som at den ville heve renten med 0,25 prosentpoeng. Etter inflasjonstallene prises det inn nær 90 prosent sjanse for at renten heves med 0,25 prosentpoeng.

Det er ikke engang gått en uke siden Powell uttalte at rentetoppen sannsynligvis ville bli høyere enn sentralbanken signaliserte i desember, med henvisning til sterke økonomiske nøkkeltall og høyere enn ventet inflasjon i januar. Dette førte til et markant oppsving i renteforventningene, men etter SVB-kollapsen er dette blitt reversert i sin helhet.