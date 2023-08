Artikkelen fortsetter under annonsen

Og det har ikke stoppet der. Ved inngangen til august er Aasulv Tveitereids børsnoterte aksjer oppe i 1,1 milliarder kroner. Da er ikke eventuelle shortposisjoner tatt med.

Tveitereid er kjent som privatinvestoren som har «knust Børsen hvert år» siden han gikk over i investorenes rekker i 2011. Unntaket er årene 2016 og 2018, men frem til og med i 2021 hadde han hatt over 40 prosent i årlig avkastning. Så kommer doblingen i fjor.

Investoren mener imidlertid at tallene ikke er like fine som de tilsynelatende ser ut til i regnskapet. Grunnet en endring i bokføringen, fikk Tveitereid bokført drøyt 180 millioner kroner fra tidligere urealiserte gevinster. «Gammel moro» som han ironisk sier det:

– På min skjerm har jeg en gevinst i fjor på 120 millioner kroner, og det er det jeg bryr meg om. Jeg bruker minst mulig kalorier på mitt eget regnskap, sier Tveitereid, og legger til:

– Det jeg bryr meg om, er over tid å skape meravkastning over Oslo Børs, og i fjor oppnådde jeg en avkastning på 22 prosent i min portefølje. Det er det som betyr noe.

Hans viktigste bidragsytere i fjor var Kitron, Protector og TGS – i et år investoren kan notere at hovedindeksen på Oslo Børs falt én prosent.

– Min eneste drivkraft i det jeg driver med, er å slå markedet. Alt annet er uvesentlig i arbeidsdagen. Det viktigste i livet er dog at man har venner, familie, trening og fritid, sier Tveitereid.

På skjermene har han tallene som han selv bryr seg om:

– Nå har jeg snart holdt på i 12 år, og har kommet opp i en årlig avkastning på 40,4 prosent. Det har gitt meg 56,5 ganger innsatsen som jeg begynte med, eller en samlet avkastning på 5600 prosent. Hadde jeg i stedet investert i det brede markedet, hadde jeg oppnådd drøyt 10,3 prosent årlig avkastning og det opprinnelige beløpet hadde hatt en avkastning på 230 prosent og i dag vært 2,3 ganger høyere enn utgangspunktet.

I en DN-artikkel i mai, der et par erfarne investorer ga tips og råd fra Børsen, uttalte Tveitereid:

– Unngå daytrading og kortsiktig handel, og heller finn selskaper du kan eie i minimum ett til tre år.

Tveitereid er fortsatt tro mot investeringsstrategien, og ramser opp stikkord som «god, lønnsom vekst», «historikk», «inntjening i dag», «dyktig ledelse» og «bunnsolid balanse» når han definerer en investeringsvennlig aksje.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Satser på nytt i Aker BP

Tveitereid gikk inn i fjoråret med en portefølje med børsnoterte aksjer på 474 millioner kroner. Da 2022 ble 2023 var samme kurv med aksjer blitt til 898 millioner. I tillegg har han noe fond og diverse, og totalen ble 900 ved årsslutt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

AAT Invest AS, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning – – -% Driftsresultat (ebit) -0,5 -0,5 -% Resultat før skatt 305,1 166 83,8 %

Siden nyttår har den tidligere oljeserviceanalytikeren solgt unna aksjer i Europris og satset på nytt i Aker BP. Aksjonærutskrifter indikerer at Tveitereid har satset 225 millioner fra februar. Posten har i dag en markedsverdi på 230 millioner kroner.

– Som så mange andre forsøker jeg å være Warren Buffett, og metoden har gjort at jeg har tjent 25 ganger mer enn det brede markedet i de årene jeg har holdt på. Det gjelder å konsentrere seg dypt i noen veldig få selskaper, sier investoren, og fortsetter:

– Man må være langsiktig og investere i selskaper som kan tåle en skikkelig vinterstorm. Samtidig må man ikke bredde porteføljen, men holde den konsentrert. Dette fungerer i alle fall for meg.

Tveitereid må erkjenne at det er et stykke fra Protectors satsing på forsikring av britiske næringsbygninger, til oljeprodusenten Aker BP eller seismikkjempen TGS.

– Det stemmer, men jeg har vært i Protector siden 2012. Jeg har vært i Kitron siden 2016 og de selskapene har gitt omkring 40 prosent i år. Energisektoren kjenner jeg godt, og jeg tror vi kommer til å trenge olje og gass mye lenger enn de fleste regner med. Jeg håper og tror at fossile energikilder er historie om 100 eller 200 år, men det kommer til å være god inntjening i sektoren noen tiår til.

Å more seg litt med penger?

Investeringsselskapet AAT Invest hadde tidligere én ansatt, Tveitereid selv, men utbetalte aldri lønn. Det har heller ikke utbetalt utbytte til dets ene eier en eneste gang i løpet av 12 år.

– Man trenger ikke bruke penger for å more seg. Jeg er en enkel mann fra skogen, og bruker ikke penger unødig, sier han bastant, og fortsetter raskt:

– Nå er jeg hjemme på gården og rydder i skogen.

Tveitereid antyder at han har noen oppsparte penger fra da han jobbet i finansbransjen på Aker Brygge.

– Men, ja, det året da jeg må ta ut et lite utbytte nærmer seg, legger han til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.