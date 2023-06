Artikkelen fortsetter under annonsen

I desember i fjor gikk Peter Straume av som toppsjef i meglerhuset ABG Sundal Collier Norge for å gjøre som en rekke andre velstående nordmenn: flytte til Sveits.

Straume flyttet til den tyskspråklige byen Luzern, som har rundt 80.000 innbyggere.

Han oppga at årsaken var ønske om en livsstilsendring, samtidig som han skulle fortsette i ABG.

– Mange av kundene som jeg og ABG jobber med har dratt dit. Det er ikke så dumt å følge etter og holde kontakt, sa han til DN.

Straume hadde en ligningsinntekt på 28,8 millioner kroner i 2021, og en formue på 16,3 millioner kroner, ifølge skattelistene.

Blir sjef

Nå er det klart at ABG Sundal Collier etablerer et datterselskap i Luzern, der Straume bor, og Straume skal være daglig leder.

E24 omtalte saken først.

– Vi valgte å etablere datterselskapet i Sveits i forbindelse med at Straume besluttet å flytte, sier kommunikasjonssjef Anna Tropp i ABG Sundal Collier til E24.

Styret vil bestå av meglerhusets norgessjef, Kristian Borgen Fyksen, og finansdirektør Geir Børge Olsen.

Datterselskapets virksomhet «skal bestå i å bidra med arbeidskapasitet innenfor ABGs investment banking-oppdrag, typiske funksjoner, salg og oppkjøp, samt egen- og fremmedkapitaltransaksjoner for foretakets utstederkunder», ifølge søknaden om å etablere datterselskap sendt til Finanstilsynet i slutten av mars.

Selskapsformen skal være aksjeselskap, og formelt selskapsnavn er ABG Sundal Collier AG.

Investment banking-oppdrag

ABG Sundal Collier ble etablert i 2001 da det svenske ABG Securities og norske Sundal Collier slo seg sammen. I dag er meglerhuset notert på Oslo Børs med en markedsverdi på 2,8 milliarder kroner. Straume har jobbet i selskapet helt siden sammenslåingen av de to meglerhusene. De tre siste årene frem til han gikk av var han toppsjef i den norske delen av selskapet.

Finanstilsynet skriver i sin godkjennelse at «datterselskapets virksomhet vil bestå i at dets daglige leder Peter Straume leies ut til å bidra med arbeidskapasitet innenfor foretakets investment bankingoppdrag. Videre vil datterselskapet kunne delta i markedsføring, pitcher, relasjonsbygging mv. Gjennom samarbeidsavtalen vil Straume delta som en integrert del av foretakets virksomhet.»

Og siden Straume skal delta som en integrert del av foretakets virksomhet, vil datterselskapet for praktiske formål fungere som en filial, skriver Finanstilsynet.