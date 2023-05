Artikkelen fortsetter under annonsen

Den danske avisen Børsen skriver tirsdag at meglerhuset ABG Sundal Collier sier opp ansatte, «særlig på grunn av at markedet for børsnoteringer er dødt».

Managing partner for ABG Sundal Collier i Danmark, Thomas Lindquist, bekrefter oppsigelsene overfor avisen.

Det er snakk om fem av tolv ansatte i meglerhusets aksjeavdeling.

– Det er korrekt at vi har satt i gang en reorganisering. Det er den eneste måten å drive lønnsom bedrift på, når mengden transaksjoner, spesielt med tanke på børsnoteringer, er på et så lavt nivå som det er, sier han.

Meglerhuset hadde 342 ansatte ved utgangen av 2022. ABGs konsernsjef Jonas Ström har ikke besvart DNs henvendelser.

Betydelig nedgang

Det er bare en knapp måned siden det Oslo Børs-noterte meglerhuset la frem tall for første kvartal, der det fremgikk fallende vekst både på topp- og bunnlinje.

Utviklingen gjennom de tre første månedene i 2023 kom etter et fjorår der fasit til slutt ble et inntektsfall på 40 prosent.

Meglerhusets inntekter kan i stor grad sies å være en refleksjon av aktiviteten i finansmarkedene, som i 2022 kom betydelig ned etter de to elleville årene 2020 og 2021.

– Hovedforskjellen er at kapitalkostnaden har økt. Når et selskap skal hente kapital, er det behov for at investeringsmuligheten blir enda tydeligere. Overfor investorer må det jobbes lenger fordi kapitalen ikke sitter like løst som under boomen i 2021 og på starten av 2022, sa Kristian B. Fyksen til DN etter at tallene for fjerde kvartal 2022 ble sluppet tidligere i år.

Mindre dekning

Danmark-sjefen trekker frem at det gjennom 2021 var omkring 100 børsnoteringer i Sverige, Norge og Danmark gjennom 2021, til en samlet verdi på over 20 milliarder dollar.

Dette tallet falt dramatisk gjennom fjoråret, slik DN har omtalt tidligere.

– Vi kunne godt slått oss til ro med å bare vente på at det blir bedre. Men vi er en uavhengig, børsnotert investeringsbank som har en vesentlig del av aksjene eid av partnerkretsen og er opptatt av å hele tiden drive lønnsomt. Vi har ikke et morselskap med en betydelig låneavdeling, sier Lindquist til Børsen.

Som en del av oppsigelsene vil den danske ABG-avdelingen dekke færre selskaper i landet. Ifølge Børsen er aksjesalg-sjef Morten Raunholt Eismark og tre analytikere blant de som er sagt opp.

Avisen skriver at det nå er om lag 30 fulltidsansatte på Danmark-kontoret.