I tredje kvartal fikk det børsnoterte meglerhuset ABG Sundal Collier inntekter på 356 millioner kroner, viser den rykende ferske kvartalsrapporten. Det tilsvarer en økning på 18 prosent fra året før, men sammenlignet med rekordåret 2021 er det likevel en nedgang på 36 prosent.

Resultat før skatt endte på 50,8 millioner kroner, som var nær en dobling fra året før.

– I historisk kontekst var det forrige kvartalet sterkt, sier konsernsjef Jonas Ström i en børsmelding.

Siden årsskiftet har ABG omsatt for 1,16 milliarder og tjent 189 millioner kroner før skatt. I rapporten omtaler Ström tredje kvartal som et sesongmessig lavpunkt.

ABG Sundal Collier, resultat per 3. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 1161 1196 -2,9% Driftsresultat (ebit) 195,7 271,7 -28% Resultat før skatt 189 247,1 -23,5%

– Forsiktig optimistiske

I fravær av børsnoteringer – som det har vært ekstremt få av siste halvannet år – har ABG tjent på innhenting av egenkapital og gjeld, samt oppkjøp og fusjoner. ABG har blant annet bistått riggselskapet Seadrill og oljeselskapet Vår Energi i milliardtransaksjoner.

– Veksten innen flere sentrale forretningsområder veier opp for de midlertidige nedgangene i andre, sier Ström.

Å føre streng kostnadskontroll blir fortsatt viktig, konstaterer konsernsjefen. Det har vært gjort nyansettelser innen virksomhetsområdene «Private banking» og «Alternatives», men det totale antallet ansatte er nesten uendret fra forrige kvartal.

– Vi er forsiktig optimistiske med tanke på de kommende kvartalene, da vi har en sterk tilstrømning av nye mandater og opplever ganske høy aktivitet innen investeringsbankvirksomheten vår.

Nedtur

Som meglerhus flest fikk ABG Sundal Collier en ellevill opptur under pandemiårene 2020 og 2021, da rentene var superlave og pengene satt løst hos investorene.

I 2022 og 2023 har transaksjonsmarkedet derimot vært preget av stillstand som følge av volatile markeder med høy inflasjon, stigende renter og geopolitisk uro.

Etter endt andre kvartal sa norgessjef Kristian Fyksen at det måtte en periode med stabile markeder til for at investorene skulle hoppe ned fra gjerdene og ta mer risiko.

– Jeg tror det vil handle om et fravær av negative overraskelser, snarere enn at vi trenger flere positive nyheter. Investorene må en oppfatning av at det ikke blir verre for inflasjonen, og at rentenivået har nådd toppen, uttalte Fyksen.

ABG har en markedsverdi på 2,6 milliarder kroner. Gründer Jan Petter Collier er største eier med aksjer for over 200 millioner kroner, mens Jan Petter Sisseners fond er nest største eier med aksjer verd 72 millioner. Like bak følger investor Erling Neby og ABG-styreleder Knut Brundtland.