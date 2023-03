Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter heisaåret 2021 ble 2022 noe helt annet for ABG Sundal Colliers toppsjefer. I 2021 fikk fem ABG-sjefer nesten 118 millioner kroner i total lønnspakke. De samme fem endte i fjor opp med en totalpakke på 56 millioner kroner.

Konsernsjef Jonas Ström fikk 9,5 millioner kroner i fastlønn i fjor, en halv million mindre enn året før. Det er fraværet av en bonus på ti millioner kroner som forklarer hvordan den totale kompensasjonen faller så drastisk.

Og ettersom 2022 ikke var i nærheten av å være et like aktivt børsår som året før, er med på å forklare hvorfor bonusene faller såpass mye som de gjør.

Flyttet etter kundene

ABGs norske virksomhet byttet sjef i fjor, da Peter Straume flyttet til Sveits for å være tettere på kundene. Sammen med den tidligere sjefen for investeringsbanken i ABG, Are Andersen, toppet han lønnslistene i ABG i 2021. Da tjente begge 28,9 millioner kroner som følge av alle børstransaksjonene som fant sted.

De to var med på å dra igang børsnoteringsbølgen våren 2020, da lave renter etter koronautbruddet fikk selskapene til å strømme til børs. I 2020 tjente de to omkring 17 millioner kroner.

– Vi har et system hvor halvparten av overskuddet etter driftskostnader tilordnes bonus og fordeler mellom ansatte og partnere i henhold til bidrag og innsats. Straume og Andersen har bidratt vesentlig til selskapets meget gode resultater, noe som reflekteres i deres bonus, uttalte arbeidende styreleder Knut Brundtland til DN i fjor.

Han konstaterte da at fjoråret startet slik 2021 sluttet – med en «kraftig nedbremsing» antallet børsnoteringer. Brundtland selv fikk utbetalt bonuser fra 2021 i fjor på over syv millioner kroner.