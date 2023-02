Artikkelen fortsetter under annonsen

Da ABG Sundal Collier, et av landets største frittstående meglerhus, rapporterte fasiten for fjorårets ni første måneder hadde inntektene falt med 43 prosent til knappe 1,2 milliarder kroner.

For hele 2021 endte honorarene på drøyt 2,9 milliarder kroner, hvorav omkring 0,8 milliarder kroner var inntekten i fjerde kvartal.

Fasit for 2022 ble samlede inntekter på 1,7 milliarder kroner, altså mer enn en milliard mindre enn i jubelåret 2021. For fjerde kvartal endte inntektene på 507,8 millioner kroner, ned fra 802,6 millioner kroner i samme kvartal 2021.

– Etter nærmere to år med diverse korona-relaterte tiltak og makroøkonomisk stimuli, ble 2022 alt annet enn en retur til normalen. Krigen i Ukraina, energimangel, massiv inflasjon og stigende renter førte til et volatilt og uforutsigbart marked med et betydelig fall i investorenes risikoappetitt, skriver konsernsjef Jonas Ström i en børsmelding.

Også sammenlignet med 2020, da finansmarkedene begynte å koke etter det nye nullrenteregimet ble satt på våren, skaffet ABG oppdrag nok til å fakturere kundene over 1,9 milliarder kroner. ABG foreslår et utbytte på 0,5 kroner per aksje.

Aksjen falt en drøy halv prosent fra start på Oslo Børs onsdag morgen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Halveringer

Lengre ned i regnskapet gis det et klart bilde på at aktiviteten i 2022 var langt lavere for meglerhuset, sammenlignet med i 2021.

Driftsresultatet falt med over en halv milliard kroner, og endte i fjor på 396,3 millioner kroner, mot rett over milliarden året før.

Selv i løpet av et år med skyhøy prisvekst falt ABGs totale driftsutgifter med om lag en halv milliard kroner, til 1,3 milliarder. Før skatt ble resultatet 375,8 millioner kroner, ned fra 1,02 milliarder kroner i 2021.

I en børsmelding skriver ABG at det har en «solid pipeline» med bedre balanse mellom selskapsfinansiering og rådgivningsoppdrag enn på samme tidspunkt i fjor.

Ved utgangen av året hadde ABG en kontantbeholdning på 832 millioner kroner, ned fra 1,4 milliarder ved utgangen av 2021.

Følger markedet

Per september var oppsummeringen av at fallet i egenkapitaltransaksjonene i markedet endte på 48 prosent, innhenting av gjeld sank med 39 prosent og oppkjøps- og fusjonsaktiviteten falt med 28 prosent. Og ettersom investeringsbanken og meglerhuset speiler aktiviteten i markedet, falt også inntektene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Tidevannet går frem og tilbake. Nå er det færre børsnoteringer og bedriftene blir i stedet kjøpt av børs, uttalte daværende sjef for ABGs Oslo-kontor, Peter Straume.

Han sa også:

– Juli var en fin måned, med høyere aktivitet enn normalt, men i tredje kvartal er minst én måned påvirket av ferie. Skal det bli gode resultater i denne perioden må det være veldig bra i september, og det ble det ikke. September var veldig urolig og følelsen av tilbakegang dukket opp hver uke.

Straume meldte i midten av desember at han flyttet etter kundene til Sveits, og hans post ble da tatt over av Kristian B. Fyksen. ABGs konsernsjef har vært Jonas Ström siden Knut Brundtland gikk av i 2018.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.