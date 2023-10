Artikkelen fortsetter under annonsen

Britiske konkurransemyndigheter melder fredag morgen at Microsofts milliardoppkjøp av spillprodusenten Activision Blizzard blir godkjent.

Det gjør at tek-giganten endelig får gjennomføre transaksjonen som først ble meldt for halvannet år siden og som omfatter en en sum på 69 milliarder dollar. Godkjennelse fra CMA i Storbritannia var siste hinder for det som blir tidenes største oppkjøp innen gamingverden.

Microsoft presenterte i sommer en ny struktur på oppkjøpet, som har møtt på en haug konkurranserettslige fartshumper verden over og etter at den opprinnelige avtalen ble avvist av CMA tidligere i år. Det er denne reviderte strukturen som CMA nå har godkjent.

– Vi har nå kommet oss over siste hinder for å fullføre transaksjonen, som vi mener vil komme spillere og den globale gaming-industrien til gode, sier Microsofts visestyreleder Brad Smith.

«Spillstrømming»

I henhold til den nye avtalen vil Microsoft ikke kjøpe rettighetene til Activisions spillstrømmingbibliotek, hverken for eksisterende spill eller for de kommende 15 årene.

På engelsk er begrepet «cloud gaming», og er enkelt forklart muligheten til å spille spill på samme måte som man strømmer filmer og serier hos for eksempel Netflix.

I stedet vil strømmerettighetene til alle Activisions spill, både tidligere og fremtidige, bli avhendet til den franske spillprodusenten Ubisoft. Ubisoft vil dermed få eksklusive rettigheter til distribusjon av Activision-spill utenfor EØS.

– Vi ga tydelig beskjed til Microsoft om at avtalen ville blitt blokkert dersom de ikke på grundig vis adresserte våre kvaler. Det stod vi ved, sier CMA-sjef Sarah Cardell i en melding.

Med en avhending av rettighetene betyr det at Microsoft ikke vil kunne gjøre Activision-spill eksklusive til sine plattformer, noe som har vært et sentralt ankepunkt for gjennomføring av avtalen både blant konkurransemyndigheter og hos konkurrenter.

– Gjennom salget av rettighetene til Activisions streaming-rettigheter til Ubisoft har vi sørget for at Microsoft ikke kan holde et fremadstormende marked i knestående med en dominerende posisjon, sier Cardell.

Avtale med Sony

Den restrukturerte avtalen kommer etter at Microsoft tidligere i sommer ba CMA om å revurdere sin opprinnelige avgjørelse om å blokkere avtalen, på bakgrunn av «betydelig utvikling» i situasjonen.

Med dette ble det siktet både til seieren over FTC i det amerikanske rettssystemet, men også en lisensieringsavtale med erkerivalen Sony for det svært populære skytespiller «Call of Duty» de neste ti årene. EU ga grønt lys for avtalen i mai.

CMA skriver at den reviderte avtalen vil hindre Microsoft i å kvele konkurransen i et marked som er på vei til å ta av, noe som vil sørge for konkurranse på priser og tjenester i Storbritannia.

CMA-sjef Cardell er tydelig misfornøyd med hvordan Microsoft har opptrådt gjennom prosessen.

– Det bør ikke være noen tvil om at måten Microsoft har opptrådt ikke riktig måte å forholde seg til CMA på. Selskapet hadde muligheten til å restrukturere avtalen da våre opprinnelige undersøkelser fant sted, men det fortsatte i stedet å insistere på en løsning vi ga beskjed om at aldri ville gå gjennom.

– Å hale ut prosessen på denne måten kaster bort tid og penger, sier hun.

