Tirsdag kveld la en oppkjøpsgruppe ledet av investeringsselskapene Permira og Blackstone inn et bud på Adevinta, Børsens sjette største selskap. Budet verdsetter hele selskapet til 141 milliarder kroner.

Permira, mediegiganten Schibsted og Ebay, som samlet eier 72,3 prosent av Adevinta, har allerede gitt støtte til budet. Schibsted og Ebay skal selge seg ned, men vil fortsette som storeiere av det nye eierselskapet.

Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund sier at mediekonsernet vil ha styreplass og fortsatt være en aktiv eier, slik selskapet har vært siden Adevinta ble spunnet ut fra Schibsted for snart fem år siden. Etter transaksjonen vil Schibsted indirekte eie 13,6 prosent av Adevintas nye eierselskap, med aksjer tilsvarende 16 milliarder kroner.

– Det var et krav fra budgiverne om at Ebay og Schibsted skulle være med videre. Å skaffe mye finansiering under disse markedsforholdene er veldig vanskelig. Derfor var det en forutsetning for at man skulle få til denne dealen, sier Lund.

Nyheten ble tatt godt imot av investorene på Oslo Børs, som sendte både Schibsted og Adevinta kraftig opp.

Ingen oppkjøp og fusjoner

Schibsted vil selge 60 prosent av sin eierandel på 28,1 prosent for rundt 24 milliarder kroner. I tillegg vil selskapet også frigjøre én milliard fra en finansiell avtale knyttet til Adevinta-posten.

Schibsted har ikke gitt noen detaljer om hvordan det skal bruke pengene, bortsett fra at det skal nedbetale gjeld og allokere kapital tilbake til aksjonærene, som kan skje enten via utbytter eller tilbakekjøp av aksjer. Beløp, form og tidsplan vil bli bestemt og kommunisert på et senere tidspunkt.

I et notat gir Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen uttrykk for at det trolig er en lettelse for aksjonærene at overskuddskapitalen skal tilbakeføres, og ikke brukes til oppkjøp og fusjoner. Spesifikt nevner hun det skadeskutte medieselskapet Viaplay, der Schibsted har rykket inn på eiersiden etter et heftig kursras.

Lund understreker overfor DN at Adevinta-transaksjonen ikke har noen som helst sammenheng med Viaplay eller andre potensielle investeringer.

– Jeg tror ikke du vil se noen oppkjøp og fusjoner (M&A) direkte knyttet til akkurat denne transaksjonen. Vi har alltid hatt en aktiv M&A-agenda, men beslutningen om dette salget er gjort helt uavhengig av dette, sier Lund.

– Videre oppside

De uavhengige styremedlemmene i Adevinta mener kontanttilbudet er «fair», sett fra et finansielt perspektiv, for de aksjonærene som har et kortsiktig perspektiv. De mener imidlertid også at Adevinta over tid kan generere større verdier enn det som reflekteres av kontanttilbudet, og vil ikke gi en klar anbefaling av budet. De ber aksjonærene tenke selv.

Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund sier hun forstår den anbefalingen som er gitt.

– Vi har alle stor tro på Adevinta, ellers hadde ikke dette konsortiet kjøpt selskapet. Målsetningen er at vi skal skape større verdier på sikt, men jeg mener det er viktig å få frem at det er mye usikkerhet knyttet til det. Vi lever i urolige tider, og det er et tøft marked med tøffe konkurrenter, sier Lund.

– Jeg tenker at budet er godt balansert ved at det realiserer en veldig attraktiv pris og premie nå. Det ligger et potensial for videre oppside, det gjør det jo, men derfor er vi ekstra glade for at aksjonærene også kan bli med videre, legger hun til.

Budet er strukturert slik at eksisterende aksjonærer kan velge oppgjør i kontanter, aksjer eller en blanding. Alternativet med oppgjør helt eller delvis i aksjer er imidlertid begrenset til ti prosent av aksjene i det nye selskapet.

– Altfor tidlig å spekulere

Oppkjøpsgruppen består av Permira, Blackstone, TCV og General Atlantic, som alle er amerikanske private equity-selskaper. Disse selskapene vil typisk ha en tidshorisont på fem-syv år.

– Kan det være aktuelt med et ytterligere nedsalg på et eller annet tidspunkt, før de andre eierne eventuelt søker exit?

– Hvis man sier på et eller annet tidspunkt, så er nok svaret på det ja, men det er altfor tidlig å spekulere i det. Nå vil det først bli kjent gjennom tilbudsdokumentene hva som er avtalen rundt den eierposten, så det skal vi komme tilbake til, sier Lund.

Trondsen i Arctic hadde sett for seg et noe høyere bud enn 115 kroner per aksje, men:

– Selv om den langsiktige verdien av Adevinta er betydelig høyere, mener vi det er høy sannsynlighet for at budet blir akseptert, skriver Trondsen, blant annet med henvisning til at over 70 prosent er sikret.

Budet er betinget 90 prosent akseptgrad. Dersom oppkjøpsgruppen krysser denne grensen, kan resterende aksjonærer tvangsinnløses.