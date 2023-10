Kilder til DN: Collier og Ulrichsen sikret Fredriksen flertall da Aeternum-forvalteren ble kastet Selskapene til Kjell Chr. Ulrichsen og Jan Petter Collier sørget for at John Fredriksen fikk det nødvendige flertallet for å kaste Vegard Søraunet som forvalter av Aeternum, ifølge DNs opplysninger.

2 min Publisert: 02.10.23 — 17.13 Oppdatert: en dag siden