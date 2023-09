Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ingen tvil om at stemningen mellom forvalter Vegard Søraunet og milliardær John Fredriksen har surnet fullstendig.

– Han vil ha mitt hode og ettermæle som forvalter på et fat, sa Søraunet til DN forrige uke.

Søraunet fikk for snaue tre år siden i oppdrag å bygge opp et fond, Aeternum Capital, som skulle forvalte milliarder for Fredriksen, og etter hvert åpnes for andre investorer. Nå har Fredriksen varslet at han trekker milliardene sine helt ut av fondet, og partene er i en konflikt som handler om hvorvidt Søraunet og hans team har brukt gjeldsfinansiering på en måte som strider mot fondsavtalen. Fredriksens selskaper har saksøkt Aeternum, men forvalterne mener det bare er et påskudd for å komme seg lettere ut av investeringene etter at avkastningen gikk i kjelleren i fjor.

Nå kjemper Søraunet med nebb og klør for å redde sitt hode. For nå går forvaltningsselskapet Aeternum Management til søksmål – mot sitt eget fond, Aeternum Capital. Partene møtes i Oslo tingrett i neste uke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Midlertidig forføyning

Alt DN får opplyst fra Oslo tingrett, er at søksmålet dreier seg om innholdet i forvaltningsavtalen mellom Aeternum Management og Aeternum Capital. Det dreier seg om en begjæring om midlertidig forføyning, altså et forsøk på å stoppe noe med rettens hjelp.

Ingen av partene gir noen kommentar, men advokat Jørn Terje Kristensen i Kristensen Berg, som representerer Fredriksens investeringsselskap WQZ Investments Group, sier til DN at bakgrunnen for begjæringen er at Aeternum Management frykter at Aeternum Capital rett og slett skal si opp forvaltningsavtalen dem imellom. Skulle det skje, ville Søraunet miste kontrollen over fondet sitt.

Selve fondet, Aeternum Capital, er nemlig et eget selskap som eies direkte av investorene. Og fremst blant dem er Fredriksen, med 63 prosent av fondets «founder class»-aksjer. Men WQZ er altså ikke formelt part i forhandlingen som holdes i tingretten neste uke.

Søraunet gir ingen kommentar, og hans advokater i Bahr har foreløpig ikke svart på DNs henvendelser. Aeternum Capitals styreleder Lasse Ruud har heller ingen kommentar.

– Det er en forføyning mot Aeternum Capital, så dette har vi ingen kommentar til, sier Ole Eikeland i pr-firmaet Corpcann på vegne av WQZ og Seatankers, Fredriksens management-selskap.

Hevder det kom trusler

Forrige uke skrev DN en lengre sak om konflikten mellom Søraunet og Fredriksen, basert på flere dokumenter, hovedsakelig et brev fra Aeternums advokat i Bahr, Peter Hammerich, til WQZs advokat Jørn Terje Kristensen i Kristensen Berg.

Her anklager Aeternum blant annet Fredriksens folk for å ha sendt «trusselbrev» og truet med politianmeldelse – og for å ha forsøkt å fjerne Søraunet og hans team som forvaltere.

Søraunet ønsket ikke å kommentere innholdet i dokumentene, men sa at Aeternum mener det har rettet opp i forholdene rundt det WQZ anfører var giring, altså gjeldsfinansiering av investeringene. Den konkrete investeringen det gjelder, er svenske Skistar, som Aeternum kjøpte 20 prosent av høsten 2021.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredriksen-leiren svarte med å kalle Aeternums argumentasjon en «tåkeleggingsmanøver.»

– Dette var et klart tilfelle av giring som resulterte i flere margin-calls for betydelige beløp. Som en naturlig konsekvens har WQZ ikke lenger tillit til forvalter, og har over tid prøvd å finne balanserte løsninger for separasjon. Disse løsningene mener WQZ ville vært i kapitalens beste interesse, men dessverre har alle forslag blitt avvist av forvalter, sa Eikeland.

Aeternum og Søraunet mener Fredriksen egentlig er misfornøyd med avkastningen og forvalternes honorarer, og at hele konflikten om giring er konstruert i ettertid for å komme seg raskere ut av fondet og få erstatning for investeringstap.

Det var i begynnelsen av september at Aeternum meldte at Fredriksen trekker seg ut av fondet. Innløsningen vil skje ved at eiendelene overføres direkte uten aksjesalg, men på grunn av fondets regler er det ventet å ta minst halvannet år. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.