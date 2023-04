Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en forrykende start i 2021 ble det et blytungt år i fjor for fondet Aeternum Capital. John Fredriksen med familie er største investor, og har her puttet noen av midlene i formuen som skal få kaste av seg på andre ting en milliardærens tradisjonelle interesser innenfor shipping og offshore.

Fondet som forvaltes av Vegard Søraunet og hans team i Aeternum Management falt 38 prosent i fjor, og Søraunet måtte i sin oppsummering for året konstatere at investeringene i små og mellomstore selskaper i Norden ikke var «immune mot blodbadet.»

Men hittil i år har det gått svært mye bedre. Fondet har steget hver måned siden oktober, og fikk en avkastning på hele 18 prosent i første kvartal, opplyser Søraunet. Per onsdag er det også avkastningen hittil i år.

– I september var markedssentimentet svært negativt, og det fremstår foreløpig som bunnen i markedet, sier han.

Aeternum insisterte allerede i oppsummeringen over 2022 på at man ikke skal henge seg opp i kortsiktige svingninger i aksjemarkedet. Aeternum er investert i både noterte og unoterte selskaper, og Søraunet understreker at det alltid vil være perioder der aksjemarkedet priser selskaper for lavt.

– Det er derfor godt å se at vi siden september i 2022 har levert syv positive måneder med avkastning. Vi ser også stor industriell oppkjøpsinteresse for noen av våre posisjoner. Dette tyder på at verdiene som settes i aksjemarkedet også er feil og at kalkulatorene begynner å fungere igjen. Vi har aldri trodd på et effisient aksjemarked. Det er hele poenget bak en aktiv forvalter som oss som leter etter gode kvalitetsselskaper og underanalyserte og bortglemte aksjer, sier han til DN.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Trekker frem svensk selskap

Søraunet har stadig vist til den legendariske investoren Warren Buffett som et forbilde. Han mener måten Buffetts investeringsselskap Berkshire Hathaway rapporterer på – underliggende resultater fra selskaper det investerer i, og altså ikke svingningene i aksjekursene – gir et bedre bilde av utviklingen, spesielt for en investeringsplattform med lang horisont.

Av selskaper Aeternum investerer i, fremhever Søraunet akkurat nå svenske AQ Group, som lager forskjellige komponenter til industrivirksomhet med eksponering mot det grønne skiftet. Det er den nest største børsnoterte investeringen til fondet med over 800 millioner kroner i verdi, og har steget over syv prosent etter resultatrapporten det la frem så sent som torsdag.

– Et fantastisk industriselskap fra Västerås i Sverige, som ingen analytikere følger, ingen aksjemeglere prater om, og som stadig leverer god organisk vekst og solide marginer, sier Søraunet.

– Vi mener AQ Group er den bortglemte juvelen selv om aksjen har doblet seg de siste to årene siden vi gikk inn.

Syv milliarder i fondet

Søraunet og teamet startet opp fondet i 2021 med kapital utelukkende fra Fredriksen, men har senere invitert inn andre investorer, som Egil Stenshagen.

John Fredriksen. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Det har vært kjent at Fredriksen gikk inn med flere milliarder. Søraunet kan nå presisere at fondet per i dag har omtrent syv milliarder under forvaltning, og at Fredriksens andel har sunket til 74 prosent etter at andre investorer er kommet inn.

Aeternum fikk langt lavere avkastning enn energitunge Oslo Børs i 2022, men ligger godt foran i år, der hovedindeksen i Oslo er omtrent flat. Avkastningen i første kvartal utgjorde omtrent 1,1 milliarder kroner for fondet. Siden starten i 2021 er Aeternum opp omtrent ti prosent. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.