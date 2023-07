Artikkelen fortsetter under annonsen

Det opplyser selskapet i en børsmelding tirsdag morgen. Valborg Lundegaard går av som følge av helsemessige og familiære årsaker og blir erstattet av selskapets finansdirektør Egil Fagerland, han har vært i selskapet siden april 2021.

Styreleder i Aker Carbon Capture Kristian Røkke berømmet Fagerland i regi av tiltredelsen.

– Egil har vist eksepsjonell egnethet og lederskap som finansdirektør i Aker Carbon Capture. Hans merittliste innen forretningsvekst og hans solide forståelse av CCUS-bransjen gjør ham til en eksemplarisk leder.

Røkke hyller Lundegaard

Røkke uttrykte også respekt og takknemlighet til Valborg Lundegaards bidrag til Aker Carbon Capture, som under hennes ledelse utviklet seg til å bli en ledende enhet innen karbonfangs. Han understreket at hun vil fortsette å bidra til selskapet som rådgiver.

– Valborgs ledelse har vært inspirerende og betydningsfull. Hennes innflytelse går forbi Aker Carbon Capture til den bredere CCUS-bransjen. Vi er takknemlige for at hun vil fortsette å gi sin kompetanse og innsikt til Aker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lundegaard uttrykte takknemlighet for støtten hun mottak som leder.

– Jeg vil gjerne takke styret, våre aksjonærer, ledergruppen og utrolige, målrettede kolleger for deres tillit og støtte. Det har vært et privilegium å bidra til Aker Carbon Capture sin reise.

Hun uttrykte også tillit til sin etterfølger

– Egils bransjekunnskap, forretningskunnskap og økonomiske ferdigheter er nettopp det Aker Carbon Capture må navigere i det raskt akselererende markedet for avkarbonisering. Jeg ønsker ham alt godt.

Økte inntektene med 57 prosent

Avgangen kom samtidig som selskapet la frem sine regnskapstall for andre kvartal.

Inntektene steg til 305 millioner kroner, opp 57 % sammenlignet med samme periode i fjor. Kontantposisjonen ved utgangen av kvartalet var på solide 1,1 milliarder kroner.

Samtidig fikk selskapet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på minus 53 millioner kroner. Hvilket er en nedgang på fire millioner kroner sammenlignet med fjoråret.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aker Carbon Capture sikret seg en kontrakt med Ørsted tidligere i kvartalet til en samlet verdi på 2,3 milliarder kroner, det er selskapets største ordreinngang per dags dato.

Kontrakten med Ørsted inkluderer levering av fem modulære Just Catch 100 enheter og tilleggsutstyr med en total designkapasitet til å fange opp 500 000 tonn CO2 per år.

– Vi er veldig stolte over å kunne bidra til å bygge den første fullskala karbonfangst- og lagringskjeden i Danmark sammen med Ørsted, Microsoft og Nordlys. Dette vil være et viktig bidrag til å nå Danmarks klimamål, sier Fagerland.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.