Aker Carbon Capture, Kjell Inge Røkkes karbonfangstselskap, la onsdag morgen frem resultater for fjerde kvartal.

Av den ferske rapporten går det frem at selskapet hadde en omsetning på 239 millioner kroner i kvartalet, en økning på 110 millioner fra samme kvartal i 2021.

Bruttoresultat endte på minus 42 millioner korner.

Det er paraplyselskapet Aker Horizons, som igjen er kontrollert av Kjell Inge Røkkes Aker, som er største eier i Aker Carbon Capture.

Én mrd. kroner i kontanter

I rapporten for fjerde kvartal skriver Aker Carbon Capture at inntektsveksten i stor grad var drevet av økt aktivitet blant annet for prosjektene Brevik CCS, Twence CCU, UK FEED, og CO2 Hub Nord MTU kampanje med Elkem.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en kontantbeholdning på 1,1 milliarder kroner.

Selskapet tapte 51 mill. kroner i tredje kvartal. Inntektene i kvartalet endte på 203,6 millioner kroner, mer enn en dobling fra samme kvartal i fjor.

Falt 55 prosent siden toppen

Aker Carbon Capture gikk på børs til stor fanfare i august 2020. Omtrent på samme tid ble en storstilt fornybarsatsing stablet på beina i Aker-systemet, bestående av Aker Carbon Capture, Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen.

Senere ble også det overordnede Aker Horizons etablert, et selskap som styres av Kjell Inge Røkkes sønn Kristian Røkke.

I slutten av mars 2022 ble det klart at Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen tas av børs som individuelle selskaper, for å bli innlemmet under Aker Horizons-paraplyen, i det som ble omtalt som en storstilt reorganisering av Røkkes fornybarselskaper.

Aker Carbon Capture har imidlertid hatt en mye hyggeligere utvikling. På Oslo Børs er det i dag priset til om lag 9,2 milliarder kroner. Siden børsdebuten er aksjen opp over 202 prosent. Så langt i år har aksjen, men har riktignok falt nesten 55 prosent siden toppnoteringen i november 2021.