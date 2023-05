Artikkelen fortsetter under annonsen

Aker Carbon Capture, der Kjell Inge Røkke-dominerte Aker Horizons er største eier, har landet en ny avtale hvor det skal levere fem karbonfangstanlegg (Just Catch) og annet utstyr til Ørsteds Kalundborg Hub-prosjekt.

Prosjektet har en samlet kapasitet på 500.000 tonn CO 2 i året og en forventet verdi på mer enn 200 millioner euro. Det tilsvarer godt over to milliarder kroner.

Administrerende direktør Valborg Lundegaard i Aker Carbon Capture kaller prosjektet en milepæl.

– Må komme flere kontrakter

Aker Carbon Captures store mål er å sikre kontrakter for karbonfangstanlegg med kapasitet på ti millioner tonn årlig innen 2025. Ifølge analytiker Lukas Daul i Arctic Securities har selskapet nå to prosjekter de er i ferd med å levere.

Det ene er Norcem-prosjektet i Brevik som har 400.000 tonn kapasitet. Det andre er Twence i Nederland på 100.000 tonn. Den nye kontrakten blir en dobling av dette volumet og gir Aker Carbon Capture en million kapasitet, ifølge Daul.

Han tror ikke selskapet når målet om ti millioner innen 2025.

– I sånne prosjekter er det flere parter som må bli enige om hvordan prosjektet skal struktureres og så må du ikke minst ha finansiering. De tingene pleier gjerne å ta lengre tid enn man tror. Skal du lagre mer CO 2 må du også ha mer lagringskapasitet og den må bygges ut, sier analytikeren.

– Kan vi vente oss flere kontrakter i inneværende år?

– Selv om timingen av tildeling er tilfeldig, tror jeg definitivt forventningene er at det kommer flere kontrakter. Det må komme flere kontrakter hvis de skal komme i nærheten av målet selskapet har satt for 2025. Neste steg blir å demonstrere at det er god økonomi i disse prosjektene, sier Daul.

Meglerhusene SEB og Sparebank 1 Markets mener kontraktstildelingen er svært positivt for Aker Carbon Capture, skriver TDN Direkt. Nyhetsbyrået har snakket med SEB-analytiker Anders Rosenlund, som sier kontrakten øker ordrereserven med rundt 2,3 milliarder for antatt gjennomføring i 2024–2025.

– Selskapet trenger riktignok ytterligere ordrer for å møte 2025-forventningene, men 2024 kan allerede nå være i boks, sier Rosenlund til TDN Direkt.

Samarbeidet med Ørsted er ikke nytt. Våren 2021 gikk det danske fornybarselskapet sammen med Aker Carbon Capture og Microsoft for å undersøke muligheter for karbonfangst ved energianlegg i Danmark.

Ifølge Kristian Røkke, som er styreleder i Aker Carbon Capture og administrerende direktør i Aker Horizons, representerer signeringen begynnelsen på et banebrytende CCUS-prosjekt som dekker hele verdikjeden. Han mener det vil skape betydelige vekstmuligheter i fremtiden.

Prosjektet er betinget av signering av finansieringskontrakten mellom Ørsted og danske energimyndigheter (Energistyrelsen), som fullfører anbudsprosedyren for finansiering. Signeringen ventes å være fullført kort tid etter utløpet av den obligatoriske stillstandsperioden.

Børshopp

Da kontrakten ble offentliggjort skjøt Aker Carbon Capture fart på børs. Aksjen steg med hele 18,39 prosent mandag.

Aker Carbon Capture gikk på børs til stor fanfare i august 2020. Omtrent på samme tid ble en storstilt fornybarsatsing stablet på bena i Aker-systemet, bestående av Aker Carbon Capture, Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen.

Senere ble også det overordnede Aker Horizons etablert, et selskap som ledes av Kjell Inge Røkkes sønn Kristian Røkke.

I slutten av mars 2022 ble det klart at Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen tas av børs som individuelle selskaper, for å bli innlemmet under Aker Horizons-paraplyen, i det som ble omtalt som en storstilt reorganisering av Røkkes fornybarselskaper.