Det heleide Aker-selskapet Aker Capital selger alle dets aksjer i Aker Energy til AFC Equity Investment, et selskap eid av Africa Finance Corporation.

Før salget eier Aker 50,8 prosent av aksjene i Aker Energy, mens TRG eier de resterende 49,2 prosentene.

TRG er Røkkes private investeringsselskap.

Dermed vil AFC eie hele Aker Energy, og gjennom eierskapet eie 50 prosent av lisensen DWT/CTP, en blokk langs kysten av Ghana der det er funnet mellom 450 og 550 millioner oljeekvivalenter.

Salgssummen avhenger av potensielle fremtidige salg, samt fortsettelse av produksjonen ved Pecan-prosjektet. Aker vil fremover jobbe med å anslå verdien av denne avtalen sammenlignet med dets nåværende bokførte verdi.

Ledelsen ved Aker Energy vil fortsette satt sammen som før, og vil jobbe med en innsendelse av en utviklingsplan for Pecan-prosjektet til ghanesiske myndigheter i april i år.

Tilbake i mars meldte et annet Røkke-eid oljeselskap, AGM Petroleum at det leverte tilbake nabolisensen til South Deep Water Tano-blokken (SDWT). Der er det tidligere gjort et petroleumsfunn, men en utbygging ville trengt «betydelige investeringer».

Nyheten fredag betyr at Røkke og Aker er helt ute av Ghana.

Kjell Inge Røkke og Aker hadde lenge store forhåpninger til satsingen på olje utenfor kysten av Ghana. Landet skulle spille en nøkkelrolle i å mangedoble oljeproduksjonen i Aker-systemet på få år. Men en rekke skjær i sjøen, fra utfordringer i det afrikanske landet til pandemi og frykt for Russland-sanksjoner, har ført til utsettelser.

