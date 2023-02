Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjell Inge Røkkes fornybarselskap Aker Horizons har vært på en mer eller mindre konstant nedtur på børs det siste året.

Sammen med stigende renter har nemlig appetitten for vekstaksjer, altså selskaper der betydelige inntekter gjerne ligger flere år frem i tid, blitt stadig mindre attraktivt. Som kjent har sentralbankene tråkket kraftig til i kampen mot den høye inflasjonen.

Torsdag la Aker Horizons frem sin fjerdekvartalsrapport, der det går frem at selskapets verdijusterte egenkapital (Nav) falt til 15,1 milliarder kroner, ned fra 16,5 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

– Vi forventer å se positive trender i 2023 på grunn av gunstig regulatorisk utvikling i USA og EU, så vel som at teknologier og verdikjeder modnes. Aker Horizons vil dra nytte av sin tidlige posisjon innen karbonfangst, havvind og hydrogen. Vi fortsetter å se en ekspansjon muligheten satt i våre kjernemarkeder, og vår prioritet er å konvertere disse prospekter til faste prosjekter, sier Aker Horizons-sjef Kristian Røkke i en børsmelding.

Aksjen faller 1,3 prosent fra start.

Tallene for Aker Horizons presenteres på samme måte som i Aker-konsernet: det gjøres opp status for verdien i alle selskapene som eies, og det legges frem en samlet verdijustert egenkapital. Aker legger på sin side frem tall fredag.

Karbonfall på børs

Det er Mainstream som er det mest verdifulle av Aker Horizons porteføljeselskaper, målt etter paraplyselskapets bruttoverdier. Fornybarselskapet utgjør 57 prosent av Aker Horizons-verdiene.

I meldingen trekker selskapet frem verdinedgangen for Aker Carbon Capture som hovedgrunnen til fallet i den verdijusterte egenkapitalen. Aker Carbon Capture-aksjen har falt 53 prosent siden toppen i november 2021.

Ved utgangen av kvartalet hadde Aker Horizons en likviditetsreserve, altså kontanter og ubrukt kreditt, på 9,4 milliarder kroner.

Ikke uventet er det nesten ingen inntekter å melde om i Aker Horizons.

I kvartalet endte omsetningen på 26 millioner kroner, mens resultatet endte på minus 713 millioner kroner.

Børsnedturen

Aker Horizons ble etablert sommeren 2020, og gikk på børs et halvt års tid senere. Prisen da var på rundt 20 milliarder kroner.

Den foreløpige toppnoteringen kom bare et par uker etter børsdebuten, da aksjen endte til sluttkurs 48 kroner.

Fallet siden den gang er på 71 prosent, og aksjen omsettes i skrivende stund for rundt 13,75 kroner. Det gir selskapet en markedsverdi på rundt 9,5 milliarder kroner.

I andre kvartal økte den verdijusterte egenkapitalen i Aker Horizons med 400 millioner kroner, til 17,4 milliarder. Da hadde Aker, etter begredelig kursutvikling, tatt både Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen av børs og innlemmet dem i paraplyselskapet.

– Vi etablerte Aker Horizons' nåværende struktur i et helt annet kapitalmarked. Nå preges det av usikkerhet. Investorer erkjenner fortsatt at behovet for energiomstilling er reelt, men de legger samtidig til grunn at det vil ta tid og kreve enormt med kapital. Vi responderer på de endrede markedsforutsetningene ved å forenkle strukturen og skape et større og enda mer robust Aker Horizons, sa Aker-sjef Øyvind Eriksen i mars 2022 da nyheten ble kjent.

I august ble det klart at Mainstream Renewable Power, et Aker Horizons-porteføljeselskap og som Aker Offshore Wind ble fusjonert inn i, var blitt tildelt rettigheter til et område med muligheten til å bygge en flytende havvindpark med kapasitet på 1,8 gigawatt.