Yngve Slyngstad (t.v.) har ansvaret for Akers satsing på kapitalforvaltning. Etter at store omveltninger i markedet har skapt utfordringer i startfasen, skal den begynne med børsnoterte aksjer. Et av grepene er å innlemme Aker-deleide Norron i Sverige. Til høyre Akers konsernsjef Øyvind Eriksen.

Foto: Gunnar Lier