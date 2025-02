Yngve Slyngstad (til høyre) skal ikke lenger styre den daglige driften i Akers kapitalforvaltning, men gå over i en rolle som styreleder for de to områdene satsingen nå er spisset til etter en vanskeligere oppbygging enn forutsatt. Det ene er infrastruktur, som ledes av Christian Rynning-Tønnesen (tll venstre).

Foto: Gabriel Aas Skålevik