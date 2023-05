Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag legger Kjell Inge Røkkes investeringsselskap og industrikonsern Aker frem sin rapport for første kvartal. Den verdijusterte egenkapitalen, som selskapet mener er det beste uttrykket for verdiene i konsernet, falt til 59,7 milliarder kroner ved slutten av årets tre første måneder.

Tallet var på snaue 66,9 milliarder ved slutten av fjoråret. Det tilsvarer en nedgang på nesten 11 prosent.

– Vi avsluttet første kvartal med høy aktivitet på tvers av porteføljeselskapene, oppsummerer konsernsjef Øyvind Eriksen.

– I 2023 er Akers prioriteter å jobbe videre med vekstprosjekter, spesielt knyttet til Aker BP der Aker Solutions er leverandør, sier han videre, og viser til den største utbyggingsporteføljen innen olje og gass i Norge om dagen.

Aker er verdsatt til 45,5 milliarder kroner på Oslo Børs. Kjell Inge Røkkes toppselskap TRG Holding eier 68 prosent av aksjene.

Aker-aksjen steg rundt 1,2 prosent i tidlig handel på Oslo Børs fredag morgen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utbytte

Selv om Aker for lengst har kastet seg på det grønne skiftet, preges konsernet fortsatt av den historiske eksponeringen mot olje og gass, både på produksjonssiden og innenfor leverandørvirksomhet. Den suverent største investeringen til Aker er i oljeselskapet Aker BP, og en betydelig eiendel er også serviceselskapet Aker Solutions.

Ved utgangen av første kvartal var Akers likviditetsreserve på 6,6 milliarder kroner, hvorav 1,2 milliarder kroner er i kontanter. Den netto rentebærende gjelden er på 2,9 milliarder kroner.

Nedgangen i den verdijusterte egenkapitalen i første kvartal tilskrives negativ kursutvikling for Aker BP og Aker Horizons i kvartalet. Verdien av de finansielle investeringene endte på 12,6 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, opp fra 12,2 milliarder ved utgangen av fjoråret.

I kvartalsrapporten går det frem et utbytte på 15 kroner per aksje for første halvår og et mandat for ytterligere utbytte i andre halvår.

Første kvartal var preget av langt lavere energipriser enn i fjor, spesielt gass men også olje. Det er litt rolige tider etter et 2022 preget av krig og energikrise, da prisene svingte enormt. Det endte med en liten nedgang av Akers verdi, selv om aksjen og selskapets egen verdisetting begge var innom rekorder i løpet av året.

2023 har foreløpig vært relativt nyhetsfattig for Aker – i alle fall i forhold til fjoråret som blant annet ble preget av Røkkes utflytting til Sveits.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Røkkes oljesjef håper på flere hundre millioner fat olje i lisens som Equinor ga fra seg

Ut av Ghana

I forrige måned kom nyheten om at Aker og Røkke kastet kortene i Ghana, der de har hatt en ambisjon om å bygge opp en betydelig oljevirksomhet.

Transaksjonen innebar at Aker Capital solgte alle aksjene i Aker Energy til AFC Equity Investment, et selskap eid av Africa Finance Corporation.

Dermed vil AFC eie hele Aker Energy, og gjennom eierskapet eie 50 prosent av lisensen DWT/CTP, en blokk langs kysten av Ghana der det er funnet mellom 450 og 550 millioner oljeekvivalenter.

Røkke og Aker hadde lenge store forhåpninger til satsingen på olje utenfor kysten av Ghana. Landet skulle spille en nøkkelrolle i å mangedoble oljeproduksjonen i Aker-systemet på få år. Men en rekke skjær i sjøen, fra utfordringer i det afrikanske landet til pandemi og frykt for Russland-sanksjoner, har ført til utsettelser.

Lanserer fond i år

I fredagens rapport og Eriksens brev til aksjonærene utdypes noen av perspektivene for Akers nye kapitalforvaltningssatsing, Industry Capital Partners (ICP). Det første fondet, Green Energy, skal lanseres i år. Aker sier i presentasjonen at de har et partnerskap med fem av verdens 25 største investorer.

Satsingen ledes av tidligere oljefondssjef Yngve Slyngstad. Da han ble presentert på slutten av 2021, la han frem et hårete mål om å hente inn hele 100 milliarder euro til fondene ICP skal bygge opp. Det tilsvarer i dag godt over 1000 milliarder kroner.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.