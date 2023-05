Artikkelen fortsetter under annonsen

Ørjan Svanevik, som tidligere var en av John Fredriksens viktigste rådgivere, gikk av som toppsjef i det børsnoterte fornybarselskapet Arendals Fossekompani på tampen av fjoråret. Det pleier ikke gå lenge før næringslivsledere med en slik cv finner «nye utfordringer» – men det siste halvåret har det har vært stille fra det holdet.

Men Svanevik har likevel hatt litt å gjøre de siste månedene, opplyser kilder til DN.

Den erfarne forretningsmannen har nemlig jobbet i et korttidsengasjement for Kjell Inge Røkkes Aker-konsern siden tidlig i år. Svanevik kjenner systemet godt, etter å ha jobbet der i flere år tidligere i karrieren.

Svanevik har ikke bare fått en tilfeldig plass i kontorlandskapet. Han har nemlig fått låne kontoret til hovedeieren og styreformannen selv – Kjell Inge Røkke.

Hjørnekontoret med glassvegger ligger i sjette etasje i hovedbygget i Aker-kvartalet på Fornebu utenfor Oslo. Kun et møterom skiller Røkkes kontor fra arbeidsrommet til hans våpendrager gjennom en årrekke, Aker-sjef Øyvind Eriksen. Siden veggene er av glass, går det an å se tvers igjennom fra det ene kontoret til det andre – såfremt ikke persiennene er trukket for. Møterommet heter Gadus, og er kalt opp etter tråleren Røkke fikk sin første hyre på som tenåring.

Så sent som i desember møtte DN Eriksen til intervju på dette «mellomrommet.» Da kunne man observere at det fortsatt var personlige gjenstander som preget Røkkes kontor, enda milliardæren, som eier 68 prosent av Aker, har et begrenset antall dager han kan oppholde seg i Norge etter han meldte flytting til Sveits i fjor høst.

Kontoret skal nå være mer nøytralt innredet.

DN er kjent med at Svaneviks oppdrag begynte tidlig i år og går frem til 1. juli, men ikke hva det går ut på. Hverken Svanevik eller Aker ønsker å kommentere saken.

Fusjon og rekonstruksjon

Svanevik jobbet i Aker-systemet i nesten syv år, fra januar 2002, til august 2008. Han var blant annet involvert i en større restrukturering av Aker-systemet, og jobbet for Aker sentralt de siste tre årene, med ansvar for oppkjøp og fusjoner.

Ørjan Svanevik Alder: 57 år Bakgrunn: Norsk forretningsmann som startet karrieren i 1991 i den globale oljeservice-kjempen SLB (tidligere Schlumberger). Gikk videre til konsulentfirmaet Arkwright, før han endte opp i Aker-systemet til Kjell Inge Røkke i 2002. Her jobbet han i over syv år, blant annet i Kværner og morselskapet Aker. Fra 2014 til 2017 jobbet han hos John Fredriksens Seatankers, som en av milliardærens nærmeste rådgivere. I denne tiden satt han også i styret i en rekke Fredriksen-selskaper. Fra høsten 2019 til desember 2022 var han toppsjef i det Oslo Børs-noterte fornybarselskapet Arendals Fossekompani.

Fra 2014 til 2017 jobbet han for John Fredriksens management-selskap Seatankers. Svanevik kom inn på samme tidspunkt som Fredriksens historiske høyrehånd, Tor Olav Trøim, forlot gruppen. Dette var en turbulent periode med krise i oljeindustrien, og Svanevik var en nøkkelspiller i den første konkursprosessen i Fredriksens riggselskap Seadrill. Den endte opp med å bli en dyr affære, og DN skrev den gangen at det var grunnen til at Svanevik til slutt måtte gå – som så mange av Fredriksens topprådgivere før og etter ham.

Svanevik var så sjef i fornybar energiselskapet Arendals Fossekompani i over tre år, fra 2019 til desember i fjor. Aksjekursen hadde en meget sterk utvikling under hans tid, men har falt de siste månedene.

Svanevik har også drevet sitt eget investerings- og rådgivningsselskap Oavik.