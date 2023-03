Artikkelen fortsetter under annonsen

Aker-sjef Øyvind Eriksen hadde i fjor en samlet lønnspakke på 31,8 millioner kroner, fremgår det av en fersk rapport fra konsernet.

Av dette utgjorde rett over 18 millioner kroner grunnlønn og 13,5 millioner kroner «variabel kompensasjon». Sistnevnte består av både feriepenger og bonusutbetalinger.

Til sammenligning var Eriksens totale kompensasjon i 2021 på 30,3 millioner kroner. Som kjent ba Eriksen om å få halv lønn og null i bonus i 2020, som følge av pandemien.

Sven Oskar Stoknes, finansdirektør i Aker, hadde en samlet kompensasjon på 7,2 millioner kroner i fjor, delt nesten likt mellom grunnlønn og bonusutbetalinger.

Kjell Inge Røkke, som er styreleder i Aker, fikk en godtgjørelse på 640.000 kroner i fjor, en økning på 20.000 kroner fra 2021.

Verdifall

Gjennom et turbulent 2022 måtte Kjell Inge Røkkes industrikonsern til slutt konstatere et fall i den verdijusterte egenkapitalen, målestokken som selskapet selv mener er det beste uttrykket for verdiene.

Ved utgangen av 2022 var tallet på 66,9 milliarder kroner, mot 70 milliarder kroner ved utgangen av 2021.

For året bidro Aker BP med nesten syv milliarder i pluss på verdisiden, mens olje- og energiserviceselskapet Aker Solutions bidro med nesten tre milliarder. Det som falt mest, var det grønne paraplyselskapet Aker Horizons, med over ni milliarder kroner.

Til tross for verdifallet, foreslo styret en liten oppgang i utbyttet, fra 14,50 til 15,00 kroner per aksje, drøyt 1,1 milliarder kroner. Røkke eier 68 prosent av Aker gjennom TRG Holding.

Eriksen beskrev 2022 som «et av de mest hendelsesrike årene» han har hatt som leder i Aker, en stilling han overtok i 2009.

For Aker BPs del var det et svært aktivt år, med gjennomføringen av oppkjøpet av Lundin Energy, som gjorde selskapet til den største, private aktøren på norsk sokkel. Den eneste operatøren som er større, er statlige Equinor.

Flyttet til Sveits

For Aker vil også 2022 stå igjen som året der Røkke selv meldte flytting til Sveits. I september skrev han i et brev til ansatte og medaksjonærer at et «krevende valg» var tatt, og at han etablerer seg i Lugano.

I etterkant bekreftet Eriksen at valget delvis var begrunnet av skattehensyn, samtidig som han understreket at dette ikke vil få konsekvenser for den daglige driften til Aker – selv om Røkke fremover vil ha et litt mer distansert forhold til noen av porteføljeselskapene.

I et intervju med DN like før jul sa Eriksen at Aker ville måttet sprenge skalaen for sin utbyttepolitikk på to-fire prosent av den verdijusterte egenkapitalen – riktignok medregnet at Røkke ønsket å bruke mer og mer midler på veldedighet.

– For å betale både økt formuesskatt og utbytteskatt, og betjene regjeringens varsling om ytterligere skatteskjerping i fremtiden, måtte Aker ha økt utbyttet betydelig hvert år fremover. Det ville sprengt grensen for Akers utbyttepolitikk, sa Eriksen.

