«Forsvunnet er sentimentet fra de siste tiårene, preget av politisk stabilitet, fri handel, rimelig energi og liberalisering.»

Øyvind Eriksen, sjefen for Kjell Inge Røkkes industrielle investeringsselskap Aker, har for vane å filosofere over markedstrendene og tiden han lever i når han henvender seg til aksjonærene i selskapets resultatrapporter. De siste har vært relativt dyster lesning, inkludert fredagens rapport, der det kommer frem at konsernets verdier sank i fjerde kvartal og i året sett under ett – etter å ha vært innom rekordnivåer i løpet av året.

Han skriver også at vår «velstands pilarer,» som har lagt grunnlaget for økonomisk vekst gjennom lang tid, nå «smuldrer opp,» og at Aker er pent nødt til å ta stilling til «en ny verdensorden.»

– Vi er i en periode som vil føre til langvarige, strukturelle endringer, med større polarisering og fragmentering, både politisk og handelsmessig, utdyper Eriksen overfor DN.

– Vi opplever det allerede i energimarkedene, hvor Europa har sine velkjente utfordringer, men hvor også et tidligere globalt marked for eksempel for olje er i ferd med å bli mer regionalt, som konsekvens av en ny geopolitisk situasjon.

Akkurat oljemarkedet har tjent Aker godt i det siste. Det desidert største selskapet i porteføljen er stadig oljeselskapet Aker BP, som har fått rekordresultater i 2022 som følge av høye olje- og spesielt gasspriser, med et grelt bakteppe av energikrise og krig i Europa.

Alt i alt falt den verdijusterte egenkapitalen i Aker, som selskapet mener er det beste uttrykket for verdiene i konsernet, til 66,9 milliarder kroner ved slutten av året. Tallet var på 69 milliarder ved slutten av september og 70 ved slutten av 2021.

For året bidro Aker BP med nesten syv milliarder i pluss på verdisiden, mens olje- og energiserviceselskapet Aker Solutions bidro med nesten tre milliarder. Det som falt mest, var det grønne paraplyselskapet Aker Horizons, med over ni milliarder kroner.

Øker utbyttet

Til tross for verdifallet foreslår styret en liten oppgang i utbyttet, fra 14,5 til 15 kroner per aksje, hvilket utgjør drøye 1,1 milliarder kroner. Selskapet har for vane å betale det ut to ganger i løpet av et år, hvilket i praksis betyr at det kan ligge an til 30 kroner i utbytte, en oppgang fra 29 kroner for 2022.

Med 68 prosent av aksjene vil Røkke motta cirka 1,5 milliarder kroner av dette, hvis det er her det ender opp.

For Aker vil også 2022 stå igjen som året der Røkke selv meldte flytting til Sveits. I september skrev han i et brev til ansatte og medaksjonærer at et «krevende valg» var tatt, og at han etablerer seg i Lugano.

I etterkant bekreftet Eriksen at valget delvis var begrunnet av skattehensyn, samtidig som han understreket at dette ikke vil få konsekvenser for den daglige driften til Aker – selv om Røkke fremover vil ha et litt mer distansert forhold til noen av porteføljeselskapene.

I et intervju med DN like før jul sa Eriksen at Aker ville måttet sprenge skalaen for sin utbyttepolitikk på to-fire prosent av den verdijusterte egenkapitalen – riktignok medregnet at Røkke ønsket å bruke mer og mer midler på veldedighet.

– For å betale både økt formuesskatt og utbytteskatt, og betjene regjeringens varsling om ytterligere skatteskjerping i fremtiden, måtte Aker ha økt utbyttet betydelig hvert år fremover. Det ville sprengt grensen for Akers utbyttepolitikk, sa Eriksen.

Aktivt år

Eriksen kaller 2022 «et av de mest hendelsesrike årene» han har hatt som leder i Aker, en stilling han overtok i 2009.

For Aker BPs del var det et svært aktivt år, med gjennomføringen av oppkjøpet av Lundin Energy, som gjorde selskapet til den største private aktøren på norsk sokkel. Den eneste operatøren som er større er den statlige giganten Equinor.

2022 ble for Aker BP kronet med leveringen av nesten et dusin planer for utbygging av nye olje- og gassfelt, med totale investeringer på hele 200 milliarder kroner. Det utgjør brorparten av skredet av prosjekter som ble vedtatt av selskapene i fjor, for å rekke fristen for å nyte godt av den gunstige oljeskattepakken som kom under pandemien.

Aker Solutions noterte seg også for en rekordinngang av ordre i fjerde kvartal – noe takket være disse prosjektene. På fornybarsiden har Aker tatt grep etter fall på børsen i 2021, og flere selskaper ble tatt av børs og lagt under Aker Horizons.

