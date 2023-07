Artikkelen fortsetter under annonsen

Fjoråret endte kraftig på minussiden for Aksel Lund Svindals heleide investeringsselskap A Holdings. Selskapet fikk et resultat før skatt på minus 22,3 millioner kroner i 2022.

Det ferske regnskapet for fjoråret viser at Svindal har gått kraftig i minus på sine investeringer, med et fall på 34,25 millioner kroner på markedsbaserte investeringer.

Svindal hadde ved utgangen av året markedsbaserte aksjer for 92,7 millioner kroner, fremgår det av årsregnskapet.

Finansinntektene endte på 16,9 millioner kroner i fjor, og var således med på å dempe underskuddet.

Ved utgangen av året var selskapets egenkapital 100,4 millioner kroner, mens gjelden var på 7,46 millioner kroner.

Svindal har foreløpig ikke besvart DNs henvendelser.

Teknologitap

Den tidligere alpinstjernen er en av Norges mest kjente idrettsprofiler, og har etter at han la skiene på hyllen i 2019 markert seg som en ivrig investor – i tillegg til programlederjobben i NRK-serien «Mesternes mester».

Aksel Lund Svindal (40) Tidligere norsk alpinist fra Lørenskog i Akershus.

Er en av Norges mest meritterte alpinkjørere gjennom tidene, med blant annet to OL-gull og to sammenlagtseire i verdenscupen.

Driver investeringsvirksomhet gjennom selskapet A Management og A Holdings. Sistnevnte ble opprettet i 2020. Begge er heleid av Svindal.

Var med å starte gründerfabrikken Norselab i 2015. Var styreleder i Airthings, før Geir Førre tok over.

DN har i flere omganger de siste årene omtalt investeringene i blant annet de børsnoterte selskapene Pexip og Airthings, i tillegg til hans partnerskap i gründerinvesteringsselskapet Norselab.

De siste årene har Svindals teknologitunge portefølje fått seg en solid knekk, i takt med stadig kollapsende aksjekurser – spesielt etter teknologirushet etter pandemien roet seg.

Ifølge aksjonæroversikter består hans portefølje i dag av riggselskapet Deep Value Driller, Green Transition, Canopy, On & Offshore Holding, i tillegg til Pexip og Airthings.

Videokonferanseselskapet Pexip har falt nærmere 70 prosent på Oslo Børs i løpet av fjoråret, men har hittil i år steget nær 50 prosent. Svindal har lenge vært en av selskapets største aksjonærer med en andel på 41 prosent. Da selskapet gikk på børs, eide han aksjer verd nesten 60 millioner kroner i Pexip.

Svindal har også investert i sensorselskapet Airthings, hvor han frem til i fjor satt som styreleder. Selskapet har merket teknologinedturen på børsen hardt. Selskapet utvikler produkter som måler luftkvalitet, og falt mer nær 70 prosent i løpet av fjoråret – og har hittil i år falt drøyt ni prosent.

Svindal hadde derimot bedre lykke med investeringen i riggselskapet Deep Value Driller i fjor, som steg nær 50 prosent i løpet av året. Selskapet ble notert i 2021, og har flere kjente investorer på eiersiden.

Hjerte for oppstartsselskaper

Svindal tjente godt med prispenger gjennom sin idrettskarriere. I tillegg håvet han inn på sponsoravtaler med blant annet Red Bull. Han ventet ikke til pensjonisttilværelsen med å sette dem til verks. I 2015 var han med på å etablere gründerfabrikken Norselabs, et selskap som investerer i tidligfaseselskaper. Høsten 2021 gikk statlige Investinor inn med 100 millioner kroner i gründerfabrikken.

Lund Svindal er blitt kjent som en investor med hjerte for oppstartsselskaper. I forbindelse med at Investinor gikk inn i Norselabs, beskrev Lund Svindal sin tilnærming til investeringer på følgende måte til DN:

– Teamet er nummer én for meg. Det er så klart mange analyser man kan gjøre – sitte og studere tall og grafer på skjermer eller prøve å tolke hvordan arbeidsledighetstall i USA slår ut akkurat nå – men jeg synes ikke det er så kult. Jeg synes det er kulere å møte folk, sa han.

– Er dette en gjeng som virkelig skal få det til, lurer jeg på. Det de skal drive med er selvfølgelig helt essensielt, men har du en god idé og ikke noe team? Helt sjanseløst, la han til.

