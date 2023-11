Artikkelen fortsetter under annonsen

De børsnoterte selskapene har levert tall for tredje kvartal, og tradisjonen tro oppsummerer DNB Markets det hele. Resultatsesongen var slett ikke så verst – selskapene skuffet inntektsmessig, men driftsresultat og resultat per aksje var bedre enn ventet for flertallet.

At salget ble lavere enn analytikerne hadde ventet på forhånd tilskriver aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets støy man må regne med når man ser på et enkelt kvartal, pluss at råvareselskaper som Hydro, Yara og Elkem leverte under pari.

Analytikernes forventninger til resultatene fremover ligger fortsatt langt over den langsiktige trenden, så det er større sannsynlighet for at forventningene skal jekkes ned enn videre opp, ifølge Harper.

Det er ikke en oppskrift på videre børsopptur.

Svart svane

Aksjemarkedet har det siste året hatt motvind i form av høyere renter. Frykten er at høye renten skal føre til at økonomien bremser kraftig opp, at aksjemarkedet knekker og selskapenes resultater faller kraftig.

Men Harper og makroøkonomkollega Morten Jensen tror ikke på et slikt scenario. Amerikansk økonomi har vist seg robust i møte med høyere renter. De legger til grunn at dette rentenivået vil vedvare, noe som gir lavere vekst, men ikke resesjon.

– Vi ser ikke at ting skal klappe sammen, sier makroøkonom Morten Jensen i DNB Markets (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Vi ser ikke at ting skal klappe sammen, sier Jensen.

Han ser heller ingen store ubalanser i amerikansk økonomi, som er toneangivende for det globale aksjemarkedet, som kan få enorme konsekvenser i form av et krakk.

Hvis det skal komme et krakk, må det komme svømmende en svart svane, altså et negativt sjokk som kommer helt uventet og som «ingen» har tenkt kan inntreffe.

– Det må i så fall skje noe helt utenfor boksen, sier Jensen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men med svakere vekst og fortsatt motvind fra renter, ligger det heller ikke an til noe fest i aksjemarkedet. Det blir sidelengs, litt opp og ned og volatilt, er deres beste tips.

Og da reiser spørsmålet seg: Hvorfor skal man da ha så mye aksjer når obligasjoner gir åtte-ni prosent avkastning?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Avkastningspotensialet i aksjer fortjener ikke normalvekt, sier Harper, som trekker frem at obligasjonsavkastningen tilsvarer den langsiktige aksjeavkastningen det siste tiåret, som var en svært god periode.

De to ser for seg at de lange rentene, som tiårsrenten i USA, vil holde seg relativt høy i tiden fremover.

Få aksjer drar markedet

Til tross for rentemotvind har aksjemarkedet både i USA og globalt vært sterkt. Men dette skyldes ikke at aksjer rund baut har gjort det skarpt.

Det er noen få, store selskaper som har dratt markedet. I USA er det litt forenklet sagt syv store selskaper, omtalt som magnificent seven, som har trukket indeksene opp. Disse syv aksjene er Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Nvidia, Meta (Facebook), Amazon og Tesla.

Det norske markedet er blitt dratt opp av en sterk dollar mot en svak krone, siden mer enn halvparten av inntjeningen i selskapene som inngår i hovedindeksen er i dollar. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.