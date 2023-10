Artikkelen fortsetter under annonsen

DN gjengir den 16. oktober interessant forskning fra Espen Seidel, investeringsleder i Duvi Pensjon as og Ph.d.-kandidat ved Handelshøyskolen BI. Små investorer «imponerer med sin evne til å time markedet», konkluderer han.

Sammenlignet med all annen forskning jeg kjenner til, er dette oppsiktsvekkende. Desto mer spennende at han finner en signifikant meravkastning fra markedstimingen.

Det samme er dessverre ikke tilfelle for fondssparerne. Jeg oppdaterer årlig beregninger som viser den pengevektede avkastningen i norske aksjefond, altså kundenes faktiske avkastning, og ikke forvalternes. For hvert år som går blir tallene litt mer utsagnskraftige. Og for perioden 1995–2022 ser de slik ut:

Fondssparerne har en gjennomsnittlig avkastning på 7,25 prosent, mens fondsindeksen har levert drøye ni prosent.

Over så mange år blir forskjellen dramatisk; godtfolks avkastning tilsvarer et indeksnivå i overkant av 700.

Nå er ikke dette direkte sammenlignbart, av to grunner. For det første er ikke alt investert fra dag én. For det andre bruker jeg altså fondsindeksen som målestokk.

Det viser seg imidlertid at en jevn, årlig sparing i indeksen ville gitt nesten nøyaktig samme avkastning som full pott fra start.

Ifølge en doktorgradsavhandling for noen år siden var det dessuten slik at norske aksjefond i sum har klart å gi bitte litt bedre avkastning enn indeksen, før justering for allehånde faktorer som kan tenkes å gi nettopp god avkastning.

Sånn sett er tapet fra markedstiming enda større.

Og småsparerne?

Her har jeg bare tall fra 1999 og fremover. De viser imidlertid tydelig at personkundene gjør det dårligere enn institusjonskundene, selv om tall fra noen år tilbake tegnet et annet bilde. Nå ligger personkundene omtrent halvannet prosentpoeng bak indeksen, mens institusjonskundene har et forsprang på trekvart prosentpoeng.

Jeg tipper at forbedringen skyldes en lavere andel ytelsespensjoner, som av regulatoriske grunner var dømt til dårligere timing.

I disse tallene er aksjevalg automatisk eliminert, siden fondsforvalterne gjør jobben for dem. Sånn sett føyer de norske tallene seg pent inn i rekken av utenlandske undersøkelser med samme konklusjon.

For ordens skyld: Dette gjelder alle fond som inngår i tallene fra Verdipapirfondenes forening, ikke Pareto Asset Managements egne fond. Vi gjør så godt vi kan med å hjelpe kundene til å time litt klokere.

