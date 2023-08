Artikkelen fortsetter under annonsen

Mye takket være en oljeprisoppgang hadde Oslo Børs' hovedindeks torsdag steget 5,5 prosent så langt i år, men det er kun snakk om drøyt to prosent siste seks måneder. For hadde det ikke vært for at oljeprisen steg 12 prosent på tre uker frem til 10. august, hadde neppe Oslo Børs gitt en avkastning på over fem prosent i samme periode og for 2023 som helhet.

Fredag åpnet hovedindeksen med et fall på 0,5 prosent. Klokken 12 var fallet på én prosent, mens handelsdagen endte med en nedgang på 1,4 prosent. Med det ligger syv av de ti siste handelsdagene an til å ende med en nedgang for indeksen.

Ingen av Børsens 20 største selskaper fikk positiv avkastning. På starten av dagen var det mest tragisk for Autostore-aksjonærene, som på det meste registerte at verdiene falt med over syv prosent. Fallet ble etter hvert redusert til om lag to prosent.

Siste ti dager har likevel en drøy femtedel av Autostores aksjeverdier fordunstet.

Arendals Fossekompani, Scatec og Volue er blant selskapene som rapporterte tall før børsåpning. De to førstenevnte falt rundt to prosent, mens Volue steg rundt syv prosent.

Mot normalt i kreditt

Flere har den siste uken påpekt at det er mulig å hente risikofri avkastning i rentemarkedet på høyere nivåer enn normalt. Investor Peter Warren, sjeføkonom Stein Bruun, sjefstrateg Christian Lie og DN-kommentator Terje Erikstad har kommentert situasjonen de siste dagene, og viser til at dette kan gi utfordringer for aksjemarkedet i og med at børsene kan få en sterkere utfordrer i obligasjonsmarkedet.

Og der – i kredittmarkedet – der får nå långiverne oppleve at investorene er veldig interessert:

– Det er egentlig påfallende at markedet er såpass rolig, uten tegn til brems. Man ser det på prisingen av eksisterende obligasjoner, på flyt av innskudd versus uttrekk i fondene, og man ser det på interessen for de nye obligasjonene som legges ut av meglerhusene: Alle faktorene er fra nøytrale til svakt positive, sier Ole Einar Stokstad, kredittforvalter i NorseLab.

Stokstad forvalter fond som investerer i gjeldspapirer som obligasjoner. Han sier at kredittpåslagene – den ekstra renten investorer krever for å investere i bedriftsobligasjoner i stedet for risikofrie renteplasseringer – har falt den siste perioden:

Ole Einar Stokstad i Norselab.

– Det var høye kredittpåslag på slutten av fjoråret og starten av 2023, litt frem og tilbake på våren, og så har påslagene falt igjen. De risikofrie rentene er såpass høye at renten totalt sett blir høy, men det er absolutt et åpent marked, og mange selskaper henter penger nå.

– Hva tror du om utviklingen fremover? Skal kredittpåslagene opp igjen?

– Markedssynet vårt er ganske nøytralt. Det er ingen mangel på kjøpsmuligheter, men det er noen sektorer vi er mer bekymret for enn andre. Det er det ingen tvil om. Man ser at folk holder igjen på forbruket på grunn av inflasjon, renter og skatter, så forbrukereksponerte sektorer kan slite, sier Stokstad, som også trekker frem næringseiendomsselskapene som utsatt.

– For oljeselskaper og oljeserviceselskaper er det booming times. Vi er et grønt fond, så vi kjøper ikke det, men vi registrerer at det er full fart, legger renteforvalteren til.

