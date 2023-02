Artikkelen fortsetter under annonsen

Resultatsesongen er for alvor i gang, og den kommende uken skal hele 50 av selskapene notert på hovedindeksen på Oslo Børs ut i ilden.

Blant dem er tungvektere som Yara, Equinor, Entra og Aker BP.

Men det er særlig ett selskap porteføljeforvalter i Alfred Berg, Kristian Tunaal, vil følge nøye med på. Og det er rapporteringen fra storbanken DNB, som legger frem sine tall torsdag.

– DNB er et speilbilde på statusen i norsk økonomi. Det investorene kommer til å se spesielt på denne gangen, er tap på utlån. Særlig innenfor privatsegmentet, sier forvalteren.

Spørsmålet er altså om stagnasjon i boligprisene og økte renter gir tap på boliglån eller annen gjeld til husholdningene.

Viktig signal

Enn så lenge ser ikke økte priser og renter ut til å ha fått store konsekvenser for nordmenns evne til å betjene gjeld. I alle fall ikke om man ser på bankenes rapportering av tap blant privatkundene hittil.

– Om vi ser at dette gjør seg gjeldende hos DNB denne gangen også, vil det være veldig betryggende, sier Tunaal.

Markedet er nemlig svært interessert i alt som kan si noe om tilstanden i økonomien, og da særlig når det gjelder inflasjon og risikoen for en resesjon.

Investeringsstrateg i Handelsbanken, Halfdan Grangård, trekker frem at selskapene som er eksponert for privat konsum også vil være viktige i en slik kontekst.

– Så langt har vi sett at konsumentene har fortsatt å kjøpe varer og tjenester nesten som før. Dette kommer av at mange har sittet på store buffere. Selskapenes kvartalsrapportering vil være med på å avsløre om disse bufferne er i ferd med å gå tomme. Dette vil i så fall gjøre seg gjeldende i form av lavere etterspørsel, sier Grangård.

Investeringsstrateg Halfdan Grangård i Handelsbanken. (Foto: Bård Gudim/Handelsbanken) Mer...

Strategen tror derfor man må vente litt humper i veien de kommende ukene.

– Markedet er alltid sensitivt for nyheter som forteller noe om utsiktene til vekst og pengepolitikk, for det er der slaget står nå. Resultatsesongen medfører en del volatilitet i «normale tider», men nå som usikkerheten er ekstra stor, tror jeg at man må vente økt volatilitet.

Fordøyer sjokket

I tillegg til kvartalsrapporter, tror også Tunaal markedet vil bruke en del tid på å fordøye noen av den siste ukens hendelser den kommende uken.

Han tenker særlig på rentebeskjeden fra Den europeiske sentralbanken og Federal Reserve (Fed) som kom torsdag, og de usedvanlig sterke arbeidsmarkedstallene fra USA som ble offentliggjort på fredag.

På ukens siste handelsdag ble det nemlig kjent at det ble skapt 517.000 nye jobber i USA i januar. Konsensus på forhånd tilsa 190.000 nye jobber. Samtidig falt ledighetsraten fra 3,5 til 3,4 prosent i januar – det laveste nivået siden 1969.

– De arbeidsmarkedstallene var så sterke at det luktet svidd av dem. Jeg tror nok det er en del analytikere som vil gå dem mer i sømmene enn hva som er normalt, sier Tunaal.

Et sterkt arbeidsmarked er som regel godt nytt, men i kampen mot inflasjonen kan det tale for at sentralbanken vil fortsette å jekke opp rentene i et hurtig tempo.

Dagen før arbeidsmarkedstallene ble publisert, valgte riktignok Fed å heve styringsrentene med 0,25 prosentpoeng. Dette omtales ofte som en «normal» renteheving, men det siste året har Fed hevet renten med både 0,5 og 0,75 basispunkter av gangen.

– Forrige uke fikk vi to veldig sterke signaler som drar i hver sin retning. Det gjør ting veldig spennende, sier Tunaal.

– Svakere og svakere

Det mange frykter, er at sentralbankens kamp mot inflasjonen vil ende i en resesjon – altså en periode med negativ økonomisk vekst.

Tunaal er imidlertid blant dem som tror det kan bli bedre enn fryktet.

– Mange var beinharde på at det kommer til å bli en resesjon. Men når det skapes 500.000 nye arbeidsplasser i USA, da snakker vi ikke om noe resesjon. Så de skrekkscenarioene blir svakere og svakere.

Derfor mener heller ikke forvalteren det er nødvendig å skygge aksjemarkedet akkurat nå.

– Prisingen på Oslo Børs er fortsatt helt grei, det samme gjelder prisingen i Norden, Europa og i fremvoksende markeder. Det eneste som fremstår dyrt er USA, men amerikanske aksjer har alltid vært dyrere enn andre og det vil de mest sannsynlig fortsette å være.

Om det blir et mer behagelig børsår avhenger imidlertid av utviklingen i selskapenes inntjening og rentenivået, ifølge Tunaal.

Derfor vil også ferske konsumprisindekser for januar fra Norge, Danmark, Kina og Tyskland, som kommer mot slutten av uken, bli viktige å følge med på.

– Særlig interessante er tallene fra Tyskland og eurosonen for øvrig. Kina lever litt sitt eget liv, med en mye lavere inflasjon, så det er neppe der slaget står, sier Grangård i Handelsbanken.