Sigmund Håland Sigmund Håland, kapitalforvalter

Er Oslo Børs egentlig et kasino? Veddemål på børsen gir vesentlig bedre resultat enn andre former for pengespill, selv om aksjefond nok er en enda bedre investering. Men der er underholdningsverdien null.

2 min Publisert: 19.09.23 — 17.11 Oppdatert: 3 timer siden