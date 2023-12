Artikkelen fortsetter under annonsen

Lange renter har kommet kraftig ned etter at de toppet ut i starten av oktober, og nå priser markedet inn at den amerikanske sentralbanken snart kan begynne å kutte rentene. Dette har fått fart på investorenes appetitt på aksjer – og den brede S&P 500-indeksen er opp hele 8,4 prosent den siste måneden.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets er imidlertid forsiktig med å «kjøpe» det scenarioet som prises inn i markedet akkurat nå.

– Renteforventningene har i stor grad falt på bakgrunn av en fortelling om at vi får en veldig myk landing, uten store sår i økonomien. Men det er fortsatt stort utfallsrom her, både på den ene og den andre siden, sier hun og fortsetter:

– Vi tror det har gått litt for langt, og at Fed vil drøye med rentekuttene til frem mot sommeren.

Den kommende uken slippes flere viktige makroindikatorer – som på ny kan forrykke renteforventningene.

Nærmer seg resesjonstegn

Viktigst til uken er «non-farm payrolls», den amerikanske arbeidsmarkedsstatistikken for november måned, som blir offentliggjort fredag. Disse tallene er så betydningsfulle at de gjerne omtales som «månedens viktigste tall».

Makroøkonomene venter at det ble skapt 180.000 jobber i USA i november, mot 150.000 i oktober. DNB Markets forventer også at sysselsettingsveksten ender på litt under 200.000 nye jobber, samtidig som ledigheten tikker opp en tiendedel.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gjør den det, vil arbeidsledigheten ha kommet opp fire tideler fra bunnen.

Fed-økonom Claudia Sahm har tidligere lansert et resesjonstegn som lyder slik: Dersom arbeidsledigheten øker med fem tideler fra bunnen innen 12 måneder, så vil økonomien være i – eller være på vei inn i – en resesjon.

– Får vi rett, så begynner vi å nærme oss det nivået. Men så mener hverken vi eller Sahm selv at dette er en fast regel. I DNB tror vi amerikansk økonomi vil dempe seg i vinter, men ikke på en slik måte at det ligner en resesjon, sier Haugland.

Kjersti Haugland DNB forteller at mange nye jobber kan styrke forventningene om at renten må holdes høyrere lenger i USA. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Bygget opp en fallhøyde

Likevel påpeker Haugland at fredagens tall kan gi utslag både for renteutviklingen og farten i aksjemarkedet.

– Powell har selv antydet at renten må holdes høyere lenger. Høyere sysselsettingstall vil styrke denne linjen, og dernest føre til en renteoppgang, sier sjeføkonomen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Når rentene har falt så mye, så øker potensialet for at det kan komme en rekyl tilbake.

På den andre siden kan også færre nye jobber gi negative utslag.

– Svake arbeidsmarkedstall vil heller ikke være noe godt nytt for børsen, all den tid det vitner om en svakhet i etterspørselen, konkluderer hun.

– Aksjemarkedet har jo steget friskt på fallende renter da, finnes det godt belegg for denne optimismen?

– Det er bygget opp en fallhøyde på et scenario om at etterspørselen holdes oppe, mens inflasjonen kommer ned, uten at vi får en resesjon og samtidig som rentene kan kuttes. Det er helt klart en del som kan gå feil der.

Dette skjer den kommende uken Tirsdag publiserer Eiendom Norge utviklingen i boligprisene for november her til lands.

Samme dag kommer også ISM-tallene for tjenestesektoren i USA og JP Morgan publiserer PMI-tallene for global industri.

Torsdag publiserer Norges Bank sin Regionalt nettverk-rapport.

Fredag kommer non-farm payroll fra USA.

I tillegg til arbeidsmarkedstallene kommer også ISM-indeksen for amerikansk tjenestesektor neste uke, samt JOLTS-rapporten – som også forteller om flyten i det amerikanske arbeidsmarkedet.

– ISM-tallene blir viktige, for tjenestesektoren er en stor del av den amerikanske økonomien. Viser denne seg å være svak så vil det gi næring til forventningene om tidligere rentekutt, sier Haugland.

Forventer normal avkastning

Også investeringsdirektør Leif-Rune Rein i Nordea Liv mener at markedet priser inn litt for ambisiøse rentekutt.

– Det prises inn rentekutt som i mine øyne fremstår veldig aggressive, med første rentekutt i USA et sted mellom mars og mai. Og at renten skal etter prisingen ha blitt kuttet med over et prosentpoeng innen slutten av neste år, sier Rein.

Likevel er han ikke nevneverdig bekymret for aksjeavkastningen: For akkurat når rentekuttene kommer er ikke så farlig så lenge de faktisk kommer, mener han.

Rein tror også at denne rundens kraftige renteoppgang faktisk ender godt, og at sentralbankene lander sine respektive økonomier mykt og pent.

– Verdensindeksen målt i lokal valuta var opp 8,1 prosent i november. Det er utrolig sterkt, sier Leif-Rune Rein, investeringsdirektør i Nordea Liv. (Foto: Orjan F. Ellingvag) Mer...

Amerikansk aksjemarked er heller ikke spesielt nervøst. Ifølge VIX-indeksen prises det inn lite frykt for børsfall den neste måneden. Nordea Liv er per nå litt overvekt aksjer.

– Vekstutsiktene ser ikke spesielt krevende ut for aksjemarkedet. Analytikerestimatene tilsier nå en inntjeningsvekst på ti prosent globalt, som er helt vanlig når man går inn i et nytt år.

Han peker på at inntjeningen normalt sett ender opp noe lavere, trolig rundt fem til åtte prosent.

– Men med dét og en utbyttegrad på to til fire prosent får du en helt normal avkastning for aksjer neste år, så lenge det ikke kommer negative sjokk, som for eksempel at renteoppgangen svir mer enn jeg har trodd. Eller at noe stort og uventet skjer, sier Rein.

Ellers kommer norske boligpriser for november neste uke, samt norsk og svensk PMI.

I tillegg publiserer Norges Bank sin Regionalt nettverk-rapport den kommende uken. Et lite utvalg nøkkeltall er allerede publisert ved en feil. Disse viste at bedriftene venter nullvekst i fjerde kvartal, før det så ventes et fall på 0,3 prosent i første kvartal neste år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.