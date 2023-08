Artikkelen fortsetter under annonsen

Investor og børsspekulant Øystein Stray Spetalen gikk inn i fjoråret med 1,35 milliarder kroner i banken. Da 2022 var omme, var posten for bankinnskuddene endret til drøyt 540 millioner kroner.

Det betyr at bankinnskuddene ble redusert med drøyt 800 millioner kroner, samtidig som fordringene økte med 575 millioner kroner. Det viser årsregnskapet for hans investeringsselskap Ferncliff Holding. Balansen er mer eller mindre uforandret rundt 3,56 milliarder kroner.

I årsberetningen skriver styreleder og eneeier Stray Spetalen at endringene i bankinnskuddene skyldes «negativ kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter» på minus 330 millioner kroner og «negativ kontantstrøm fra investeringsaktiviteter» på minus 499 millioner kroner.

Spetalens mann ved Ferncliff-roret, Martin Nes, uttalte til Finansavisen i fjor sommer om 2021-tallene:

– Det viktigste var de investeringene vi ikke gjorde.

Da hadde kontantbeholdningen økt fra 1,2 til 1,35 milliarder kroner, og totalbalansen økt fra 2,6 til 3,5 milliarder – mye takket være investeringer i eiendom og obligasjoner. Nes la da til at de i Ferncliff viet oppmerksomheten til de børsnoterte selskapene Ferncliff har et aktivt eierskap i, som Standard ETC, Saga Pure, Arribatec og Standard Supply.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har ikke lyktes DN å komme i kontakt med Stray Spetalen onsdag. Administrerende direktør Martin Nes ville ikke gi en kommentar til DN onsdag morgen.

Realiserte lite

Investeringsselskapets topplinje ble mer enn halvert, mye skyldes at Stray Spetalen og hans forvaltere solgte unna mye aksjer i 2021. Da ble gevinster i hundremillionersklassen realisert. Og da fjoråret startet, hadde Ferncliff en aksjeportefølje på kun 98 millioner kroner. Ved utgangen av fjoråret var denne redusert ytterligere.

Det er imidlertid det som kommer fra av Ferncliffs regnskaper. Ifølge aksjonæroversikter sitter Spetalen med en portefølje med børsnoterte aksjer på cirka én milliard kroner. Her inngår en relativt fersk investering i 600.000 Equinor-aksjer, som er kjøpt i løpet av sommeren. Equinor-posten har en børsverdi på nesten 200 millioner kroner.

Fotballfan på nytt

Stray Spetalen var på slutten av 90-tallet en av Vålerenga Fotballs nære støttespillere. Mens osloklubben er blitt sittende igjen med Tor Olav Trøim etter at Spetalen, Ola Mæle og John Fredriksen har trukket seg, er Stray Spetalen i det siste blitt observert i flere fotballsammenhenger sammen med Haaland-familien.

Da Real Madrid og Manchester City braket sammen i Champions League-semifinalen i vår, ble Stray Spetalen og investorkollegene Arne Fredly og Espen Westeren filmet sammen med Alfie Haaland, og flere av dem investerer sammen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

As Ferncliff, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 157,9 361,8 -56,4% Driftsresultat (ebit) 52 258,5 -79,9% Resultat før skatt 172 269,2 -36,1%

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.