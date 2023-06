Artikkelen fortsetter under annonsen

5. mai meldte tidligere fotballspiller Alfie Haaland, også kjent som Manchester City-stjernen Erling Braut Haalands far, flytting til den sveitsiske fjellandsbyen Andermatt.

I 2021 sto Haaland oppført med en skattelignet formue på 36 millioner kroner og en inntekt på 5,9 millioner kroner. Han betalte 2,2 millioner kroner i skatt det året.

Alfie Haaland er for mange i Norge mest kjent som Alf-Inge Håland, men han forenklet offisielt navnet i 2016 av internasjonale hensyn.

Dagbladet omtalte flyttingen først.

Selskap i Luxembourg

Alfie har fulgt sønnens karriere tett helt siden den spede starten i Bryne for noen få år siden, og han har vært involvert i overganger og kontrakter. Alfie Haaland var selv fotballproff i England i ti år, og sønnen Erling ble født i Leeds da faren spilte for byens fotballag.

Erling Braut Haaland landet nylig en plass på Forbes liste over verdens best betalte atleter. Med en inntekt på 40 millioner dollar, 434 millioner kroner etter dagens kurs, er han nå den 32. best betalte atleten i verden, ifølge økonomimagasinet. Han skal i tillegg ha sponsorinntekter på 130 millioner kroner, skriver magasinet, som ikke oppga hvor det hadde tallene fra.

Braut Haaland utvandret fra Norge sommeren 2019. Hans norske ligning for 2021 viser en skattelignet formue på 92,5 millioner kroner, som er opp fra 76,7 millioner kroner året før.

DN skrev i fjor sommer at Haaland-familien har hyret inn den tidligere fotballproffen og Viking-direktøren Egil Østenstad som en slags finansdirektør, for å holde styr på Erling Braut Haalands investeringer og partnerskapsavtaler med næringslivet.

Dagbladet skrev for noen uker siden at unge Haaland har etablert tre investeringsselskaper i Luxembourg, som alle bærer navnet Pillage, hvor både far Haaland og Østenstad sitter i styre og stell. Pillage betyr plyndring, og brukes ofte om vikingenes raid på De britiske øyene og på kontinentet.

I tillegg til spillerlønn og sponsorinntekter fra Nike, tikker også jevnlig inn store beløp inn fra Haalands samarbeidspartnere som Samsung, amerikanske Hyperice og norske Arctic Securities.

Investorvenner

Alfie Haaland har også bygget seg opp et norsk investornettverk. Under Champions League-semifinalen mellom Manchester City og Real Madrid hadde han orkesterplass sammen med investorene Øystein Stray Spetalen, Arne Fredly og Espen Westeren.

Spetalen og Haaland ertet på seg Real Madrid-fansen etter utligningen fra Manchester City-spiller Kevin de Bruyne, og ble etter hvert geleidet bort av vaktene:

Alfie Haaland, Fredly og Spetalen kjenner hverandre blant annet gjennom felles investeringer. Både Alfie Haaland og Arne Fredly har blant annet investert i det Spetalen-dominerte selskapet S.D. Standard ETC med mindre eierposter. Det er også kjent at Haaland tidligere hadde en eierpost i det da Fredly-dominerte rederiet Hunter.

Mens Fredly har valgt Monaco som sitt bosted, er Westeren og Spetalen fortsatt bosatt i Norge. Spetalen uttalte denne uken til DN at han hver dag må stille seg følgende spørsmål:

«Er det bedre å være rik på et jorde i Sveits, enn skattekonk i steinrøysa?»