Etter børsslutt torsdag la Google-eier Alphabet frem tall for fjerde kvartal. Det var på forhånd ventet en omsetning på 76,5 milliarder dollar og et resultat per aksje på 1,18 dollar.

Fasiten viser en omsetning på 76,0 milliarder dollar og et resultat per aksje på 1,05 dollar.

Alphabet-aksjen steg om lag syv prosent i den ordinære handelen torsdag, men faller over seks prosent i etterhandelen på børsen, rett etter at kvartalsrapporten ble lagt frem.

Etter et fall på nær 40 prosent fra kurstoppen i november 2021, har Alphabet-aksjen steget rundt 20 prosent så langt i år.

Rekylen for Alphabet og andre store teknologiselskaper kan blant annet tilskrives et fall i amerikanske lange statsrenter og en generell tro på at inflasjonstoppen er nådd og at økonomien er over det verste.

Kuttet stillinger

Alphabet har tatt grep for å bedre lønnsomheten. For to uker siden ble det kjent at selskapet vil kutte 12.000 stillinger. Det tilsvarer mer enn seks prosent av konsernets ansatte globalt. Alphabet føyde seg dermed inn i en lang rekke amerikanske teknologiselskaper som nedbemanner.

Kuttene vil påvirke stillinger på et globalt plan og på tvers av hele konsernet, skrev toppsjef Sundar Pichai i en epost til de ansatte, og tilføyde at han tar det fulle ansvaret for beslutningene som førte selskapet hit.

Ifølge rapporten for fjerde kvartal vil Alphabet gjennomføre en avsetning på mellom 1,9 og 2,3 milliarder dollar, hovedsakelig knyttet til oppsigelsene. Det venter også kostnader på rundt en halv milliard dollar knyttet til reduksjon av kontorplasser i første kvartal.

Tidligere har Facebook-eier Meta, Twitter og Amazon varslet store kutt blant de ansatte. Flere av de store teknologiselskapene opplever bremsende vekst, høyere kostnader og ser magrere økonomiske utsikter i det renter, priser og lønninger stiger.

Under press

CNBC skriver at Alphabet merker presset på flere fronter, blant annet fra chatboten ChatGPT, som er blitt enormt populær takket være dens evne til å svare klart og utfyllende på kompliserte spørsmål, og som derfor ses på som en konkurrent til Googles søkemotor.

ChatGPT er eid av OpenAI, som ble grunnlagt av blant andre Elon Musk i 2015. En rekke medier skrev nylig at OpenAI vurderer et aksjesalg som kan verdsette selskapet til rundt 29 milliarder dollar, eller rett i underkant av 300 milliarder norske kroner.

Google-topper har hintet om at selskapet kan lansere en lignende tjeneste i løpet av 2023, ifølge CNBC, som skriver at Google allerede eksperimenterer internt.

På toppen av alle de andre utfordringene ble det i midten av januar kjent at det amerikanske justisdepartementet saksøker Alphabets Google. Bakgrunnen for søksmålet er Googles markedsdominans i det digitale annonsemarkedet. Det er det første søksmålet mot Google under Biden-administrasjonen.

«Google misbruker sin monopolmakt for å skade nettstedsutgivere og annonsører som våger å bruke konkurrerende annonseteknologi», skriver amerikanske myndigheter i søksmålet.