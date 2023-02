Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter børsens stengetid torsdag la teknologikjempen Amazon frem tall for fjorårets siste kvartal.

Det var på forhånd ventet at Amazon ville få en omsetning på 145 milliarder dollar og et resultat per aksje på 18 cent, ifølge CNBC.

Fasiten viser en omsetning på 149 milliarder dollar. Resultat per aksje endte på tre cent.

Amazon og andre teknologiaksjer steg kraftig torsdag, før tallene ble sluppet. Amazon-aksjen endte den ordinære handelen med en oppgang på rundt syv prosent. I etterhandelen fortsatte oppturen rett etter tallene ble sluppet, før aksjen snudde til en nedgang på rundt fem prosent.

Amazon guider ifølge Bloomberg med en omsetning på mellom 121 og 126 milliarder dollar i første kvartal, mot forhåndsestimatet på 125 milliarder dollar.

– Amazon leverte gode tall for fjerde kvartal, men guidingen for første kvartal var litt mer forsiktig, oppsummerer investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Nedtur og opptur

Etter ellevill oppgang under pandemien, ble Amazon-aksjen filleristet i 2022 som en konsekvens av høy inflasjon, økte renter og svakere lønnsomhet. I løpet av siste halvår ble markedsverdien av selskapet mer enn halvert.

Aksjen har imidlertid steget kraftig igjen i 2023, noe som blant annet er blitt forsøkt forklart med fallende markedsrenter og investorenes tiltagende tro på at den amerikanske sentralbanken vil kutte rentene igjen i andre halvår. Samtidig har den amerikanske økonomien foreløpig vist seg forbløffende motstandsdyktig. Amazon-aksjen er opp over 30 prosent siden årsskiftet.

Amazon er verdens femte største selskap målt etter markedsverdi og det tredje største målt etter omsetning. Tallene kan derfor si mye om tilstanden i verdensøkonomien og hva som kan forventes av inntjening hos sammenlignbare selskaper.

Apple og Google-eier Alphabet la også frem resultater for fjerde kvartal etter børsslutt torsdag. Begge selskapene leverte noe svakere enn ventet og falt ned igjen i etterhandelen.

Kuttet 18.000 stillinger

Amazon varslet i begynnelsen av januar at det vil kutte mer enn 18.000 stillinger. Det er nesten det dobbelte av hva ulike amerikanske medier kommuniserte at e-handelskjempen ville kutte i november i fjor.

De 18.000 stillingene er imidlertid bare en liten del av de totalt 1,54 millioner personene Amazon hadde på lønningslisten i tredje kvartal i fjor. Legger man det tallet til grunn utgjør kuttene drøyt én prosent av alle ansatte i Amazon.

Selskapet har uansett kommet til erkjennelsen av at det ansatte for mange i varehusene under pandemien, da forbrukerne i større grad beveget seg fra fysisk handel til netthandel. Finansdirektøren har tidligere uttalt at selskapet raskt gikk fra å være underbemannet til overbemannet.

I et blogginnlegg på Amazons hjemmesider skrev toppsjef Andy Jassy at mesteparten av nedskjæringene vil skje i de fysiske butikkene og i virksomhetsområdene PXT (People, Experience and Technology).

– Amazon har stått støtt i usikre og vanskelige økonomiske tider tidligere, og vil fortsette å gjøre det. Disse endringene vil hjelpe oss å forfølge langsiktige muligheter med en sterkere kostnadsstruktur. Selskaper som lever lenge går igjennom ulike faser. De er ikke i en omfattende rekrutteringsfase hvert år, skrev Jassy.