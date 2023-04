Artikkelen fortsetter under annonsen

Det mangefasetterte teknologiselskapet Amazon kom med resultater sent torsdag kveld, der alt fra netthandel til skytjenester utgjør viktige inntektskilder.

Den samlede omsetningen endte på 127,4 milliarder dollar, opp fra 116,4 milliarder dollar i samme periode i fjor. Det var bedre enn ventet – analytikerkorpset hadde på forhånd estimert omsetning på 124,7 milliarder dollar på forhånd, ifølge Bloomberg.

Omsetningsveksten er også den høyeste siden siste kvartal i 2021, og i etterhandelen hoppet aksjen over 11 prosent i minuttene etter tallslippet.

Inn mot fremleggelsen av rapporten har aksjen steget syv prosent siden tirsdag denne uken, drevet av en generell oppgang for de store tek-selskapene etter at både Alphabet, Microsoft og senest Meta har overgått forventningene for første kvartal.

Som ventet fra viktig område

Investorene følger særlig nøye med på skytjenestesegmentet, der virksomheten Amazon Web Services i enkelte kvartaler har utgjort hele Amazons driftsoverskudd.

Her er konkurransen fra tilsvarende løsninger hos Alphabet og Microsoft knallhard, og omsetningsveksten har sakket av til den laveste takten selskapet har sett.

Denne utviklingen kan i stor grad tilskrives at kundene, altså bedrifter, forsøker å kutte kostnader – og har også rammet Alphabets og Microsofts løsninger.

Omsetningen herfra lå på 18,4 milliarder dollar i første kvartal i fjor, mens det på forhånd var ventet 21,4 milliarder dollar for årets første kvartal, ifølge Bloomberg.

Fasiten torsdag kveld viser en omsetning på 21,4 milliarder dollar, altså i tråd med forventningene.

– Vi liker de fundamentale forholdene vi ser i Amazon Web Services, og vi tror mye vekst ligger foran oss, kommenterer konsernsjef Andy Jassy.

For det største området i Amazon, netthandelsvirksomheten, var det ventet en liten nedgang i omsetningen, fra 51,1 milliarder dollar i første kvartal i fjor til 50,7 milliarder dollar i samme periode i år.

Også dette inntektsområdet legger investorene vekt på, og fasit torsdag kveld viser en netthandelsomsetning på 51,1 milliarder dollar.

Doblet resultat fra i fjor

Videre kommer det frem at selskapet dobler resultatet før skatt, til 4,6 milliarder dollar i første kvartal i år fra 2,3 milliarder dollar fra samme periode i fjor.

Amazon endte med et resultat før skatt på 4,6 milliarder dollar om man ser bort fra elbilselskapet Rivian, mens det på forhånd var ventet et resultat før skatt på 2,8 milliarder dollar. I første kvartal i fjor endte resultatet før skatt på 2,3 milliarder dollar.

Resultatet per aksje endte på 0,31 dollar, mens det var ventet 0,24 dollar per aksje på forhånd. I samme kvartal i fjor endte resultatet per aksje på minus 0,38 dollar.

For andre kvartal ser Amazon for seg en omsetning på mellom 127 og 133 milliarder dollar. På forhånd har analytikerne i snitt anslått omsetning på 129,8 milliarder dollar.

Kostnadskutt og oppsigelser

Så sent som onsdag denne uken meldte Amazon den største oppsigelsesrunden i dette segmentet noensinne, og selskapet forsøker å kutte kostnader på tvers av virksomheten for å bedre bunnlinjen.

Kostnadskutt går også igjen hos flere av de andre, store tek-selskapene.

– Mange var, kanskje forståelig nok, short eller undervekt i Big Tech inn i resultatsesongen, oppsummerer Michael Purves, grunnlegger av Tallbacken Capital Advisors, til Bloomberg.

– Dette er kanskje en oppvekker når det gjelder det at Big Tech kan få god resultatforbedring gjennom bare å bli mer effektive, fortsatte han.

Meta-sjef Mark Zuckerberg har da også erklært 2023 som «effektivitetens år».

