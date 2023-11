Artikkelen fortsetter under annonsen

Det amerikanske investeringsselskapet General Atlantic tar et ytterligere jafs av den danske juice-, kaffe- og sandwichkjeden Joe & The Juice, fremgår det av en pressemelding mandag.

Joe & The Juice har rundt 365 kaffebarer i 18 ulike land. 26 av dem er i Norge.

Kjøper ut svenskene

General Atlantic kjøper aksjene til det svenske private equity-selskapet Valedo Partners, som har vært på eiersiden siden 2013. General Atlantic kom på sin side inn som investor i 2016.

General Atlantics eierandel vil etter transaksjonen øke fra 30 prosent til 80–90 prosent, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg, som viser til ikke-navngitte kilder. Det amerikanske investeringsselskapet vil dermed bli største eier og sikre seg kontroll over juice-kjeden.

Det oppgis ikke detaljer om pris, men ifølge Bloombergs kilder verdsetter transaksjonen Joe & The Juice til 600 millioner euro, tilsvarende om lag syv milliarder kroner.

Kjeden først åpnet i København i 2002, og ble grunnlagt av den danske reklamemannen Kaspar Basse.

Den første kaffebaren her til lands åpnet i Oslo i 2012. Kjeden har senere åpnet barer i Stavanger og Bergen i tillegg til flere i hovedstaden.

Vil vokse mer

General Atlantic-topp Andrew Crawford sier til Bloomberg at det amerikanske investeringsselskapet ønsker å øke juice-kjedens digitale satsing, som i dag utgjør 30 prosent av global omsetning, men «har potensial» til å øke til 50 prosent.

Tilbake i 2018 ville General Atlantic og Valedo ta juice-kjeden på børs, men koronapandemien satte en stopper for planene.

Kjeden slet under pandemien og var i Norge nær konkurs i 2020. Joe & The Juice Norge har tapt mange millioner siden kjeden først ble åpnet i Norge, men i fjor viste regnskapet et overskudd før skatt på rundt 800.000 kroner.