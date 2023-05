Artikkelen fortsetter under annonsen

First Republic har siden bankkonkursene i USA i mars vært på sammenbruddets rand, men har ikke klart å komme med en brukbar redningsplan. Mandag kunngjorde banken at de hadde tapt mer enn 100 milliarder dollar i innskudd i første kvartal, noe som fikk aksjene til å stupe.

Trolig fire budgivere

Denne uken har det amerikanske finansdepartementet henvendt seg til seks banker for å finne ut om det er interesse for å kjøpe seg inn i First Republic, ifølge det en kilde opplyser til AFP. Trolig vil fire av disse legge inn bud, sier kilden.

First Republic har ikke villet kommentere saken.

Tidligere lørdag meldte nyhetsbyrået Bloomberg at amerikanske myndigheters innskuddsforsikringsselskap (FDIC) har bedt bankene som er interessert i å kjøpe First Republic om å komme med endelige bud innen søndag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kan bli nest største kollaps

Dersom den ikke reddes, kan First Republic bli den nest største banken til å kollapse i amerikansk historie (utenom investeringsbanker), etter Washington Mutuals, som kollapset i 2008.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.