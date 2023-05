Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag morgen meldes det at det amerikanske sikringsfondet for banker, FDIC, tar over First Republic Bank, og at JPMorgan Chase så kjøper opp banken.

Det bekrefter Californias finanstilsyn, som er den delen av amerikanske myndigheter med beslutningsansvar for San Francisco-baserte First Republic.

Avtalen innebærer at JPMorgan Chase vil ta over alle First Republics innskudd, som totalt utgjør 93,5 milliarder dollar. JPMorgan Chase vil også ta over mesteparten av bankens eiendeler, verdt 229,1 milliarder dollar. Det melder FDIC selv.

JPMorgan Chase vil derimot ikke overta First Republics utlån til bedrifter eller bankens preferanseaksjer. JP Morgan vil betale FDIC 10,6 milliarder dollar for First Republic.

Markedsverdien er i skrivende stund rundt 650 millioner dollar, mot 23 milliarder dollar før kollapsen i Silicon Valley Bank.

– Myndighetene våre inviterte oss, og andre, til å trå til, og det gjorde vi, sier toppsjef i JPMorgan Chase Jamie Dimon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette betyr at First Republic Bank er den nest største banken som går konkurs i amerikansk historie, rett etter Washington Mutual som gikk over ende under finanskrisen i 2008. Silicon Valley Bank var noe mindre.

Kilder tett på forhandlingene sa at myndighetene var fast bestemt på å ha en avtale for First Republic i havn før bankene åpner mandag morgen lokal tid. Dette tilsvarer utpå ettermiddagen i Norge.

Og nettopp First Republics 84 filialer vil åpne mandag morgen, men da som deler av JPMorgan Chase-systemet. Alle innskuddshavere i First Republic får tilgang til sine innskudd gjennom JPMorgan Chase, opplyser FDIC.

I handelen med futures-kontrakter før det amerikanske aksjemarkedet åpner mandag, stiger JPMorgan Chase-aksjen i underkant av tre prosent. First Republic-aksjen faller 33 prosent.

FDIC tar tap på 13 milliarder dollar

First Republic hadde håpet å forhandle frem en avtale uten å bli satt under administrasjon, men det lot seg altså ikke gjøre.

Alle budene som kom inn var med den betingelse at FDIC dekker noen av de potensielle tapene et kjøp av First Republic, muligens gjennom at FDIC tar over størsteparten av First Republics obligasjonsportefølje.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Noe av det som gjorde First Republic lite attraktivt som kjøpsobjekt, er det Bloomberg omtaler som «et fjell» av lån inngått til fordums, lave rentenivå, samt en uvanlig stor portefølje av lavrangerte boliglån til velstående kunder. Begge deler har falt i verdi etter det siste årets kraftige renteoppgang, der man nå kan få helt andre renteinntekter.

Obligasjonsporteføljen er på 30 milliarder dollar, og inneholder et urealisert tap på rundt 500 millioner dollar.

En del av avtalen mellom JPMorgan Chase og FDIC går ut på at FDIC vil ta noen av tapene fra First Republic, og selv beregner FDIC at det vil måtte ta et tap på 13 milliarder dollar som følge av avtalen. JP Morgan får også 50 milliarder dollar i finansiering fra FDIC, til fastrente.

Unntak fra amerikansk lovverk

JP Morgan er på sin side en av et lite knippe giganter i det amerikanske bankmarkedet med markedsandel over 10 prosent. Dette i seg selv gjør at JP Morgan egentlig ikke har lov til å gjøre oppkjøp av andre «innsuddstakende institusjoner» – tenk banker.

Dette som følge av lovverk innført etter finanskrisen, men det faktum at oppkjøpet av First Republic er i havn, innebærer at amerikanske myndigheter har gjort et unntak. USAs største bank er nå blitt enda større.

Bloomberg rapporterer at JPMorgan Chase ser for seg at oppkjøpet gir en engangsgevinst på 2,6 milliarder dollar etter skatt. Dette inkluderer ikke restruktureringskostnader på to milliarder dollar JPMorgan Chase forventer over de neste 18 månedene.

– Dette oppkjøpet bidrar moderat positivt til JPMorgan Chase som helhet, det er verdiskapende for våre aksjonærer, det bidrar til å forbedre vår kapitalforvaltnings-strategi, og det utgjør et tilskudd til vår eksisterende franchise, oppsummerer Jamie Dimon.

I en uttalelse melder JP Morgan at det venter å fortsette å være «svært vel-kapitalisert» og med «sunne» likviditetsbuffere.

Jamie Dimon, konsernsjef i JPMorgan Chase. (Foto: Misha Friedman/Getty Images) Mer...

Kvartalsrapport ga nytt innsyn

Budprosessen kommer etter at banker og deres rådgivere i ukevis har diskutert mulige bud og oppkjøp, uten at dette har båret frukter.

Det var derfor amerikanske myndigheter i helgen ba bankene om å by, etter at First Republic-aksjen har falt til nye bunnivåer denne uken. Dette etter at en kvartalsrapport har gitt ny innsikt i hvordan tilstanden faktisk er i banken.

Rapporten ga investorer og myndigheter viste hvor hardt banken faktisk ble rammet av bankuroen tilbake i mars, som toppet seg ved kollapsen i Silicon Valley Bank og UBS' påtvungne oppkjøp av Credit Suisse.

Bankens ledelse nektet å svare på spørsmål i forbindelse med kvartalstallfremleggelsen, men kom med uttalelser om store oppsigelser og jakt etter «strategiske alternativer». Aksjekursen falt som en sten etter dette, og i løpet av få dager begynte ryktene om statlig inngripen å svirre.

– Vanligvis reagerer ikke regulatoriske myndigheter på aksjekurser. Men denne gang falt den så brått. Banken ble en zombie-institusjon, uttalte John Popeo, tidligere advokat i FDIC og nåværende partner i et finansielt rådgivningsselskap, til Washington Post.

Bank for velstående kunder

First Republic var ved utgangen av 2022 regnet som USAs 14. største bank, og banken tjente lenge godt på å i stor grad ha velstående personer og deres bedrifter som kunder, med liten grad av utlånstap.

Wall Street Journal har tidligere rapportert at banken tjente godt på å låne ut med lave renter til rike mennesker, deriblant huslånet til Meta-sjef Mark Zuckerberg.

Samtidig har mange av innskuddene til velstående kunder oversteget 250.000 dollar, som er taket på hvor store innskudd det amerikanske sikringsfondet for banker forsikrer.

Som konsekvens av dette har banken i stor grad sittet på uforsikrede innskudd, som har vist seg å være problematisk.

First Republic Bank var på mange måter «neste bank» ut i tillitskrisen som ble utløst av kollapsene i nevnte Silicon Valley Bank og kryptorettede Signature Bank. Markedsaktørene ble bekymret for bankens store andel usikrede innskudd, som ville vært svært problematisk om bankens kunder i store strømmer plutselig ville ta ut sine innskudd – som Silicon Valley Bank.

Kvartalsrapporten til First Republic Bank viste at omtrent 40 prosent av alle dens kundeinnskudd var tatt ut innen utgangen av første kvartal.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.