Artikkelen fortsetter under annonsen

Resultatsesongen er i gang på Oslo Børs, og databrikkeselskapet Nordic Semiconductor er blant de som skal ut i ilden først.

Den ferske tredjekvartalsrapporten viser en omsetning på 135 millioner dollar, et fall på 33 prosent fra samme kvartal i fjor. Driftsresultatet falt til 13 millioner dollar.

– Hovedmarkeder er fortsatt i en syklisk nedgang som er dypere og mer langvarig enn vi hadde ventet, med lavere etterspørsel fra sluttbrukere og fortsatte lagerjusteringer. Gitt dagens økonomiske klima er utsiktene svake, og tidspunktet for en bedring av markedet er fortsatt usikker, sier konsernsjef Svenn-Tore Larsen.

Marginene har falt til 50 prosent. På forhånd var det ventet en omsetning på 137 millioner dollar, og et driftsresultat på 10 millioner dollar, ifølge estimater innhentet av TDN Direkt.

I rapporten fremgår det at selskapet venter et fall i inntektene i årets fjerde kvartal. Selskapet venter inntekter på mellom 110–130 millioner dollar, og en margin på rundt 50 prosent.

Analytiker Kristian Spetalen i Arctic Securities sier utsiktene for fjerde kvartal er skuffende.

– Det er rundt 20 prosent under forventningene. Nordic ser heller ikke at det snur med det første, til tross for at vi i hver fall ser tegn til at det har bunnet ut hos mange kunder og konkurrenter, sier Spetalen.

– Det betyr at estimatene skal mye ned igjen, og aksjen vil følge etter, legger han til.

Han sier at det i praksis er ingen inntjening i selskapet i dag, så det er fortsatt mye vekst priset inn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tror det snur til neste år

Analytiker Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets sier kvartalsrapporten var som fryktet og at det vil være motvind på kort sikt.

Aksjeanalytiker Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets. (Foto: Stig B. Fiksdal /DNB) Mer...

– Guidingen for fjerde kvartal var svakere enn ventet. Den sekvensielle utviklingen indikerer at inntektene skal mer ned enn i en vanlig sesong, og de er ikke ferdig med varelagerjusteringen ennå, sier han.

Bjørnsen tror aksjekursen skal falle rundt fem prosent fra dagens nivå. Tirsdag formiddag falt mer enn ti prosent på Oslo Børs.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det kommer til å bli dårlig mottatt av markedet. Vi ser at inntektene fra de store kundene også begynner å falle år for år, som er en ny motvind, og det støtter vår frykt om at det ser dårlig ut på kort sikt, legger han til.

Han venter likevel at trenden snur i andre halvår 2024.

– Mange av kundene indikerer at det er i andre halvår neste år at varelagrene må bygges opp igjen, sier Bjørnsen.

Nordic Semiconductor opplyser i rapporten at selskapet vil flytte ressurser fra langsiktige prosjekter til produkter som kan gi inntekter på kortere sikt. Samtidig innfører selskapet kostnadsreduserende tiltak.

Det 40 år gamle selskapet fra Trondheim selger integrerte kretser og teknologi i hele verden. På det meste, i høsten 2021, var selskapet verdt mer enn 60 milliarder kroner. I dag prises selskapet til 21,9 milliarder kroner på Oslo Børs.

Folketrygdfondet er blant de største eierne i Nordic Semiconductor, med 7,5 prosent av aksjene.

Fall på Børsen

Aksjekursen har hatt et kraftig fall siden toppen høsten 2021. Aksjekursen har falt 63 prosent siden. Ved endt handelsdag mandag omsattes én aksje for 116,2 kroner.

Til tross for fallet er det fortsatt ett av de største it-selskapene på Oslo Børs.

I årets andre kvartal hadde Nordic Semiconductor inntekter på 154 millioner dollar, ned fra 200 millioner dollar i samme periode året før. Bruttomarginen falt fra 55,4 prosent til 53 prosent.

Her er rådene de unge superforvalterne ville gitt sine eldre kolleger om de ble spurt De er alle under 35 år, men forvalter milliarder av kroner. Hvilke råd ville de gitt en dobbelt så gammel kollega om de ble spurt? Og hva har vært den største aha-opplevelsen hittil? Se hva de svarte. 01:42 Publisert: 02.02.23 — 02:23

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.