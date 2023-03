Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig som kapitalmarkedene for vekstselskaper er blitt betydelig strammere, flesker den norske start-up-en Appfarm til med sin aller første emisjon.

– Vi er blitt kontaktet av rundt 100 institusjonelle investorer, fra både Europa og USA. Vi har bygget selskapet med balanse mellom høy vekst og lønnsomhet, og det får vi belønning for nå, sier Marius Tuft

60 millioner kroner i frisk kapital blir drivstoff for ekspansjon til Europa. Planen var egentlig å hente penger i fjor, men:

– 2022 var et spesielt år for risikokapital, så tidslinjen skled litt ut. Med lønnsom drift ga det ingen mening å forhaste seg sånn som markedet var, sier Tuft.

Omsetningen for det ferske selskapet er fortsatt relativt beskjeden, på 22,3 millioner kroner i 2021, men både veksttakten og marginene er betydelige. Resultatet før skatt på 8,3 millioner utgjør litt i underkant av 40 prosent av driftsinntektene, som også doblet seg mot året før.

Gründerteamet ble kjent på NTNU, men for noen går det enda lenger tilbake. Simon Larsen og Ole Borgersen (i midten) kjenner hverandre fra barnehagen og stiftet selskapet. Kristian Mella og Marius Tuft (venstre og høyre) kom inn like etter, sammen med Hans Magnus Wold, som var på vinterferie da bildet ble tatt. (Foto: Petter Berntsen)

«Legobygging»

I 2022 endte inntektene rundt 30 millioner kroner, forteller det hittil gründereide selskapet.

– I fjor går vi i null på resultatet, omtrent, som er et bevisst valg for å investere for fremtiden. Vi har bygget sten for sten og finansiert veksten vår på egen hånd, men nå er det på tide å trykke på gassen, sier Tuft.

Investeringsrunden verdsetter selskapet til 200 millioner kroner, uten de ferske kontantene.

Selskapet har slått seg opp innen den relativt ferske nisjen «no-code». Det handler om å lage dataprogrammer med ferdigbygde moduler, heller enn å skrive linje etter linje med koder. Appfarm sammenligner plattformen sin med legobygging.

– Kundene våre er typisk selskaper i lite digitaliserte bransjer, som bygg og anlegg, hvor det er forretningskritiske digitale behov som trenger skreddersøm. Til nå har disse vært avhengige av å hyre på eksterne konsulenter, men filosofien bak «no code» er at programvaren skal lages så raskt og tett som mulig på de som trenger den, uten behov for store team med teknisk kompetanse, sier Kristian Mella som er produktsjef.

Gründerne møttes på NTNU. Historien til dagens produktsjef Simon Larsen og teknologisjef Ole Borgersen startet allerede i barnehagen. Det var de som var Appfarm, før de tre siste kom inn. De skulle egentlig skulle være de første kundene, men ble med i selskapet i stedet.

Idékapital er største nye eier i Appfarm. Her ved Magnus Carlsens eksmanager Espen Agdestein, Rune Holen, Kristian Øvsthus (på skjerm), Frida Rustøen og Anders Brandt. (Foto: Odin Jaeger)

– Langt ute på risikoskalaen

Det er Idekapital som blir største nye eier i investeringsrunden. I tillegg deltar venture-selskapet til vestlandets største kraftselskap Eviny (tidligere BKK), og Arkwright X.

Idékapital forvalter 1,4 milliarder kroner i forskjellige fond. Managing partner Kristian Øvsthus møtte de to første gründerne da de satt i Forskningsparken på Blindern i Oslo i 2018, uten kunder eller et ferdig produkt.

– Da hadde de en veldig tydelig, sterk visjon for hvordan dette markedet skulle bli, og den fikk de etter hvert rett i, sier han.

Øvsthus beskriver en omfattende, fire måneder lang selskapsgjennomgang i forkant av investeringen, som inkluderte intervjuer med et 20-talls kunder og psykologiske tester av gründerne.

– Dette er et team som er langt ute på risikoskalaen, i den forstand at de er mye mer opptatt av å gjøre noe som er stort, heller enn trygt, sier han

Hybris i markedet

Appfarm er den første store investeringen Idekapital gjør på halvannet år.

– Vi har ikke vært komfortable med prisingen av selskaper. Det har helt klart vært hybris i markedet. Multiplene gikk skyhøyt. For SaaS-selskaper som de vi ser etter, betalte du 20–30 ganger årlige, gjentagende inntekter for selskaper som vokste hundre prosent. I USA var det 60–70 ganger. Historisk har de aller, aller beste selskapene blitt priset til 10–20 ganger, sier Øvsthus.

De siste årene ville markedet ha vekst for enhver pris, selv om den underliggende sett ikke var lønnsom, forteller Øvsthus – og gründerne innrettet seg.

– Alle fikk kapital, og det var mye mindre seleksjon. Det ga mye vanskeligere forhold for spesialister som oss, som ser på mer enn vekst. Markedet er blitt ekstremt mye mer selektivt. Veldig gode selskaper som Appfarm betaler man fortsatt godt for, men, sier han.

– Er dette en sunn korreksjon?

– Prisingen vi har sett de siste årene tror jeg aldri vi ser igjen. Klart det er sunt, sier Øvsthus.

Gamlemåten

Det amerikanske analyseselskapet Pitchbook har notert 122 selskaper i kategorien «low-code»/"no-code», der low-code er for en slags forløper å regne. Pitchbook betegner dette som et «emerging space,» med 18 registrerte transaksjoner de siste 12 månedene, med en medianverdi på 3,6 millioner dollar eller 37,5 millioner kroner.

Selskapet Appfarm betegner som sin nærmeste konkurrent, nederlandske Betty Blocks, som sikret 33 millioner dollar i vekstkapital i august 2021. Det tilsvarer 344 millioner kroner etter dagens kurs.

– Markedet vårt er blitt veldig mye mer modent, på ganske kort tid. Vi kunne bygget videre i Norge, men vi trenger å vokse utenfor Norge om vi skal ta en solid posisjon. Men vi er ennå tidlig ute. Vår viktigste konkurrent er fortsatt gamlemåten å programmere på, sier Larsen.