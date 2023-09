Artikkelen fortsetter under annonsen

Før børsåpningen torsdag lå det an til å bli en helrød dag for tek-aksjonærene. Superhete Nvidia falt onsdag over tre prosent og lå i førhandelen an til å falle minst like mye torsdag. Årets børskomet falt tidvis mer enn tre prosent, men hentet seg noe inn før Nasdaqs stengetid. Nvidia-fallet endte på 1,8 prosent.

Verre skulle det bli for Apples aksjonærer som er blitt tynet to dager på rad med kraftige fall. Kursfallet skyldes i stor grad investorenes redsel for at kinesiske myndigheter vil begrense bruken av Iphone-telefoner landet.

Allerede har statsansatte fått begrenset Iphone-bruken. Med et kursfall på tre prosent onsdag og torsdag, har selskapet mistet 180 milliarder dollar i børsverdi på to dager og prises i aksjemarkedet til litt under 2800 milliarder dollar.

I norske kroner har Apple-aksjonærene sett 2000 milliarder kroner fordunste på to dager.

Kina er av Apple utpekt som Iphone-produsentens største marked utenfor USA, og er også et viktig land for produksjon av Iphoner.

Gir røde piler på Nasdaq

Nøkkelindeksene i det amerikanske aksjemarkedet så slik ut da handelsdagen var over:

Den brede S&P 500-indeksen fik et fall på 0,3 prosent.

Industriselskapenes referanseindeks Dow Jones vippet frem og tilbake og endte til slutt opp 0,2 prosent.

På tek-børsen Nasdaqs så det tidvis ille ut, men fallet endte på 0,9 prosent.

Før børsåpning kom nye indikatorer fra det amerikanske arbeidsmarkedet, og de viser nå et like høyt trykk i økonomien som det sist gjorde i februar. Og dette er trolig med på å senke optimistenes tro på at renteøkningene er over.

Markedet priser ikke inn renteøkning

I rentemarkedet har ikke frykten for en renteøkning materialisert seg ennå.

Før børsåpning torsdag ble det priset inn syv prosent sannsynlighet for en renteøkning fra Fed senere i september. Disse syv prosentene tror da på en 0,25 prosentpoengs økning. Fortsatt er over 90 prosent av plasseringene i rentemarkedet lagt på at det ikke kommer en renteendring på det neste møtet i den amerikanske sentralbanken.

