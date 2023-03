Artikkelen fortsetter under annonsen

En av kjepphestene til oljefondssjef Nicolai Tangen er de sjenerøse lønnspakkene mange av sjefene i de største selskapene får, spesielt i USA. Så sent som i januar refset han grådighetskulturen som herjer i toppledelsen der, og kalte noen av lønnspakkene regelrette ran fra et aksjonærståsted.

Oljefondet har i et par år offentliggjort sine stemmeintensjoner noen dager før generalforsamlingene i selskapene det er eier i, og nå står snart Iphone-produsenten Apple for tur.

Toppsjef Tim Cook er blant verdens best betalte, og Oljefondet varsler at det vil stemme mot lønnspakken hans for 2022, kommer det frem på nettsiden til Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet.

Avstemningen er kun rådgivende, og vil således ikke få noen konsekvenser for Cooks lønn. Den var på 99,4 millioner dollar for 2022, ifølge Bloomberg, tilsvarende 1,06 milliarder kroner til dagens kurs. Det overgår altså målet, definert ett år tidligere, på 84 millioner dollar for 2022. Det besto av tre millioner dollar i fastlønn, seks millioner i bonus, og hele 75 millioner i aksjer.

Apple er Oljefondets desidert største aksjepost, med 210 milliarder kroner i verdi ved slutten av fjoråret. Fondet eier litt over én prosent av aksjene.

Tar lønnskutt

For 2023 har imidlertid Cook akseptert et realt kutt: Aksjepakken reduseres til 40 millioner dollar, og han ligger dermed an til å tjene «kun» 49 millioner dollar. Endringene ble gjort etter at aksjonærenes stemmegivning i fjor indikerte fallende støtte for Cooks lønn, fra 95 til 64 prosent, og Cook selv har stilt seg bak den nye pakken.

Oljefondets stemmegivning er ledsaget av en oppsummering av de generelle prinsippene det legger til grunn: Blant annet at aksjer som gis som lønn ikke skal kunne selges på mange år, at pakken skal være transparent, og at pensjonspliktig lønn kun skal utgjøre en mindre del av totalen.

Et annet forslag som foreligger angår en rapport om lønnsforskjeller basert på kjønn og bakgrunn. Apple anbefaler aksjonærene å stemme mot, mens Oljefondet vil stemme for.

Generalforsamlingen blir avholdt førstkommende fredag.