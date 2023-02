Artikkelen fortsetter under annonsen

Arcane Crypto har stupt på Stockholm-børsen de siste to årene, der aksjen i skrivende stund blir omsatt for kun fire øre. Fallet siden toppen i februar 2021 er på over 90 prosent.

Selskapet har ennå ikke lagt frem fasiten for hele fjoråret, men gjennom tre kvartaler i 2022 var underskuddet før skatt på 80 millioner svenske kroner, mens kontantbeholdningen ble kraftig redusert gjennom året.

Torsdag melder Arcane at det har sikret finansiering fra kryptoaktøren Cowa, med muligheter for «en strategisk transaksjon», som det heter i pressemeldingen.

Daglig leder Torbjørn Bull Jenssen avviser imidlertid at det er snakk om et mulig oppkjøp av selskapet.

– Det er ikke det som vurderes nå. Det vi ser på er en form for sammenslåing.

Avtalen går ut på at Arcane får et konvertibelt lån på opptil to millioner dollar fra Cowa, som sistnevnte kan gjøre opp i form av konvertering til aksjer i Arcane. Det tilsvarer om lag 20 millioner svenske kroner.

– Litt som med dating

Cowa er et europeisk bitcoinutvinningsselskap som profilerer seg med «grønn» utvinning av bitcoin ved bruk av vannkraft og andre fornybarkilder.

Daglig leder Bull Jenssen opplyser at det skal utforskes om det er grunnlag for en sammenslåing mellom de to selskapene. Tidsperspektivet er det ingen fast ramme for, men Arcane-sjefen sier begge parter er interessert i å få en avklaring på om dette er «liv laga» raskt.

– Det er litt som med dating, sier han.

Arcane driver med utvinning av verdens største kryptovaluta bitcoin gjennom datterselskapet Arcane Green Data, men har i løpet av de seneste årene også utvidet driften til blant annet veksling og trading.

Arcane ble i sin tid startet av de profilerte investorene Kristian Lundkvist og Ketil Skorstad, som er de to største aksjonærene i selskapet.

En mindre andel

Vilkårene for lånet innebærer at Cowa kan innløse Arcane-aksjer til en pris på 0,037 svenske kroner per stykk, avhengig av hvor mye Arcane trekker fra det totale lånet. Lånet forfaller ett år fra det første trekket, opplyses det i meldingen.

På spørsmål om hvor stor eierandel Cowa vil kunne få, svarer Bull Jenssen at «det er det altfor tidlig å si noe om».

– En transaksjon vil kunne finne sted dersom vi finner tonen, og hvis det øker aksjonærenes verdier. De vil da få en mindre andel av et større selskap, der den samlede verdien må kompensere for den eventuelle utvanningen sammenslåingen vil gi, sier den daglige lederen.

DN har torsdag kveld vært i kontakt med største eier Lundkvist, som sier han ikke har anledning til å uttale seg om lånet grunnet hans styreverv i selskapet. Ketil Skorstad har ikke besvart DNs henvendelser torsdag kveld, men tredje største aksjonær, pokerspiller Morten Klein, beskriver avtalen som «spennende».

– Jeg tror en sammenslåing kan være en en vinn-vinn-situasjon for eierne, så får vi se hvordan forhandlingene går, sier han.

Kjent finansieringsbehov

Bull Jenssen forteller at det har vært betydelig interesse fra flere hold om et samarbeid. Siden Arcane har hatt et kjent finansieringsbehov ønsket Cowa å stille med en likviditetsordning.

– Vi har valgt å inngå en låneavtale på grunn av et kjent finansieringsbehov, det gjør at vi kan prioritere å fokusere på samtalene med Cowa, hvor vi også forventer at det kan bli en god match, sier Bull Jenssen.

Tallene for tredje kvartal viser et fall i omsetning på snaue 36 prosent for Arcane, sammenlignet med samme kvartal i 2021. Omsetningen falt fra drøye 81 millioner svenske kroner tredje kvartal 2021 til 52 millioner svenske kroner samme kvartal i fjor.

Bitcoin har steget rundt 45 prosent hittil i år, men i løpet av det siste året har fem kryptoselskaper gått konkurs med gjeldsforpliktelser på opptil 850 milliarder kroner, skrev DN tidligere i år. Som kjent gikk det sjokkbølger gjennom kryptoverdenen i fjor høst, da FTX kollapset på spektakulært vis.

