Arctic-partner bygget opp stort eiendomsselskap uten å informere arbeidsgiver – nå har han fått sparken Carl Frederik Waage (31) var stjerne i Arctic Capital samtidig som han bygget et opp et stort eiendomsselskap med en kunde på si. Da Arctic ble klar over Waages bigeskjeft fikk han sparken og nå er 31-åringen også i full krangel med sin tidligere kunde.

4 min Publisert: 25.09.23 — 04.05 Oppdatert: 6 timer siden