Siden i fjor høst har det vært stor usikkerhet rundt finansieringen av eiendomsprosjektet Lysaker Park i Bærum, som er både tilrettelagt og forvaltet av selskaper under Arctic Securities-paraplyen. Prosjektet eier Storebrands hovedkontor på Lysaker.

DN har tidligere omtalt både problemene med refinansiering av gjelden og hard kritikk fra investorer rundt prosessen med å skaffe frisk egenkapital til prosjektet på slutten av 2022.

Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum, like vest for Oslo, er stridens eple i et nedslående vedtak fra Finanstilsynet mot Arctic-systemet. (Foto: Per Thrana) Mer...

I et vedtak onsdag morgen skriver Finanstilsynet at kapitalinnhentingen som ble gjennomført i fjor høst og vinter var i strid med loven for alternative investeringsfond (AIF-fond). Forvaltningsselskapet Arctic Alternative Investments Management as, heleid av Arctic Securities, blir pålagt å «rette» opp feil, slik at andelseiere ikke blir skadelidende, står det i vedtaket.

Arctic Securities svarer gjennom en epost til DN at de er uenig i vedtaket og vil «høyst sannsynlig» klage til Finansdepartementet.

– Vi mener prosessen er gjennomført lovlig. Det har hele tiden vært en åpen og transparent prosess mot Finanstilsynet. De påpeker at det ikke er beskrevet nøyaktig og detaljert hvordan man har beregnet verdien av fondets eiendeler og netto andelsverdi. Det er imidlertid ikke påpekt noen materielle feil, og tilsynet har heller ikke sagt at tegningskursen er feil, skriver Arctics pressesjef Sindre Fjærtoft i en epost.

Meglerhusets toppsjef Mads Syversen har ikke besvart DNs spørsmål onsdag.

Det er uavklart om eiendommen skal refinansieres eller selges, og hvordan investorene vil påvirkes av det ferske vedtaket.

Lysaker Park Kontorbygg lokalisert på Lysaker i Bærum kommune.

Bygget har siden 2017 vært eid av et syndikat bestående av hundre norske aksjonærer. Meglerhuset Arctic Securities satte opp syndikatet, og er prosjektets forretningsfører.

En rekke finans- og næringslivsprofiler er på eiersiden, blant annet Nille-familien Aarskog, Europris-gründer Terje Høili og næringslivstopp Svein Harald Øygard.

Tidligere advokat Christian Bruusgaard er styreleder for Lysaker Park Invest-selskapene, som står bak eiendommen.

Per juni 2023 er det pensjons- og forsikringsgiganten Storebrand som leier mesteparten av bygget.

«Har brutt sentrale krav»

Finanstilsynet kritiserer imidlertid prosessen hardt og viser til en omfattende gjennomgang i vår og sommer av refinansieringen i Lysaker Park. Det endelige vedtaket landet hos Arctic torsdag i forrige uke.

I brevet skriver tilsynet at Arctic Alternative Investments Management (AAIM) «har brutt sentrale krav» i loven om AIF-fond, i forbindelse med at profesjonelle kunder gikk inn med 160 millioner i november i fjor.

I emisjonen ble tegningskursen satt til 50.000 kroner per aksje, som ga en rabatt på hele 88 prosent sammenlignet med det eksternt innhentede verdianslaget Arctic presenterte for kundene. Finanstilsynet mener dette viser at det ikke er foretatt en korrekt og pålitelig beregning av fondets eiendeler og netto andelsverdi, og at emisjonen derfor er markedsført på feil grunnlag. Finanstilsynet mener også at den lave kursen la et urimelig press på aksjonærene til å delta i emisjonen.

En planlagt reparasjonsemisjon mot ikke-profesjonelle investorer får også stryk, og «er ikke et tilstrekkelig tiltak for å oppveie for de overtredelser som har funnet sted,» ifølge tilsynet.

I en rapport går tilsynet gjennom flere forhold som, ifølge tilsynet, er brudd på regelverket. Det kan også være brudd på god forretningsskikk og likebehandling av investorer, ifølge tilsynet.

I vedtaket står det blant annet:

Eiendomssyndikatet Lysaker Park ble etablert i 2016 og ikke underlagt eget forvaltningsselskap hverken den gang eller i 2019, da tilsynet mener det senest skulle ha vært det, gitt nye regler for AIF-fond. Det var først i fjor høst at forvaltningen ble underlagt AAIM.

Det er et «vesentlig» lovbrudd at det ikke ble gjennomført en «korrekt og pålitelig» verdivurdering av eiendommen før pengejakten i november 2022.

Arctic Securities og forvaltningsselskapet AAIM har hatt interne retningslinjer for verdsettelse som ifølge tilsynet har «vesentlige mangler» sett opp mot regelverket.

Det er bare innhentet én verdivurdering fra analyseselskapet Newsec i oktober 2022, og verdianslaget er ikke basert på «alle relevante kilder».

Nye aksjer til profesjonelle investorer ble tilbudt med en rabatt på 88 prosent i forhold til «netto andelsverdi» og senere ble det endret til at emisjonskursen tilsvarte aksjenes markedsverdi.

Det er ikke sikkert at netto andelsverdi representerer «virkelig verdi» – og emisjonen er i så fall markedsført på feil grunnlag.

Hvis disse andelsverdiene reflekterer virkelig verdi, vil en rabatt på 88 prosent i emisjonen innebære en utvanning av ikke-profesjonelle investorer som anses «i strid» med god forretningsskikk og likebehandling av investorer.

Arctic: – Kursen ble satt korrekt

Arctics pressesjef Sindre Fjærtoft sier videre om den ferske dommen:

– Tegningskursen ble satt til korrekt beregnet markedsverdi, og ingen investorer har lidd noe økonomisk tap. Fremgangsmåten er naturligvis vurdert og besluttet også av det aksjonærvalgte styret, som påkrevet i henhold til aksjeloven.

Meglerhuset Arctic Securities står bak mer enn 40 ulike eiendomsprosjekter i Norge, såkalte syndikater, som henter penger fra et stort antall velstående investorer og deretter kjøper næringseiendommer. Blant investorene i Lysaker Park er Europris-gründer Terje Høili og Nille-familien Aarskog.

Europris-gründer Terje Høili er blant investorene i Lysaker Park. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

Næringslivstoppene Svein Harald Øygard og Arvid Grundekjøn er også aksjonærer, og har kommet med krass kritikk av Arctic for håndteringen av prosjektet, herunder hasteemisjonen. Grundekjøn omtalte emisjonskursen som en «utpressingskurs». Grundekjøn fikk uansett ikke tegnet aksjer, fordi han ikke hadde status som profesjonell investor hos Arctic.

Investor og tidligere Kristiansand-ordfører Arvid Grundekjøn. (Foto: Tor Erik Schrøder/NTB) Mer...

Grundekjøn sier nå om tilsynets vedtak:

– Jeg var opptatt av situasjonen med at man ikke hadde mer fokus på likviditet, usikkerhet og nedside, men også det prosessuelle med at de kjørte en emisjon på basis av veldig tilfeldig verdivurdering og uten hensyn til alle interessenter, som også tilsynet peker på, sier han.

Arctic Securities vil ikke kommentere Grundekjøns utspill. Det vil heller ikke styreleder Christian Bruusgaard i Lysaker Park.

– Jeg har stor tro på at det kan bli en god prosess og et riktig resultat, men man er aldri i mål før fløyta går, sier Grundekjøn.

Lysaker Park er hovedkontoret til pensjons- og forsikringsgiganten Storebrand, og bygget ble kjøpt fra Storebrand for 2,2 milliarder kroner i 2017. Grunnet et krevende eiendoms- og gjeldsmarked har fondet slitt med å refinansiere obligasjonsgjeld på 1,7 milliarder kroner. I fjor høst besluttet styret i AAIM på kort varsel å hente inn 160 millioner kroner i friske penger hos et knippe profesjonelle investorer. Pengene skulle gå til å tilbakebetale det minste av to obligasjonslån, på 225 millioner kroner.

Planen var at det senere skulle gjennomføres en reparasjonsemisjon på 48 millioner kroner mot eksisterende, ikke-profesjonelle investorer, men Arctic har tidligere fått avslag på en slik markedsføringssøknad, som DN skrev i juni.

– Ingen har lidd tap

DN har stilt en rekke spørsmål til Arctic om kritikken fra tilsynet.

– Hvorfor ble det ikke utpekt en forvalter ved etablering i 2017, eller samtidig med nytt rundskriv fra tilsynet i 2019?

– Selskapet ble ikke vurdert til å utgjøre et AIF-fond ved etablering, i samsvar med daværende bransjepraksis. I 2019 var hverken intensjonen eller planen at selskapet skulle innhente ytterligere egenkapital. Derfor ble det heller ikke utpekt en forvalter, svarer Fjærtoft.

– Tilsynet mener prosessen for beregning av netto andelsverdi ikke er «korrekt og pålitelig». Hvorfor ble det ikke hentet inn flere verdivurderinger?

– Markedspraksis for denne type selskaper er å benytte seg av én enkelt verdivurdering dersom ikke annet er påkrevd. Uavhengig av dette er vårt syn at tegningskursen ble beregnet på korrekt vis.

– Tilsynet reagerer på at emisjonskurs først var med en «rabatt» av netto verdier, og deretter markedsverdi av aksjene. Hvorfor ble det endret underveis?

– «Rabatt» er normal språkbruk i bransjen. Det betyr ikke rabatt mot markedsverdi på aksjene, men mot selskapets verdijusterte egenkapital. Det er noe investorene er vant til. Vi har likevel tatt til etterretning at Finanstilsynet ikke ønsker slik begrepsbruk og har derfor oppdatert investormaterialet.

– Tilsynet konkluderer at emisjonen enten markedsført feilaktig, eller brudd på god forretningsskikk?

– Emisjonen er markedsført korrekt og med tegningspris som tilsvarer korrekt beregnet markedsverdi. Derfor har heller ingen investorer lidd noe økonomisk tap. Regelverket fastsetter ikke krav til hvordan netto andelsverdi skal beregnes. Vi vil nå jobbe med å forstå hvilke konkrete justeringer Finanstilsynet mener må gjøres i rutinene, skriver Fjærtoft.

Vil trolig bli påklaget

Arctic Securities vil nå følge opp tilsynets vedtak med bistand fra advokatfirmaet Schjødt.

– Vi bruker nå tid på å gå nøye igjennom saken med våre interne og eksterne jurister. Vedtaket vil høyst sannsynlig bli påklaget, sier Fjærtoft.

Han legger til at planen fortsatt er å gi en mulighet til ikke-profesjonelle investorer om å satse mer penger i prosjektet, for å opprettholde verdiene.

– Det har hele tiden vært intensjonen å gjennomføre en reparasjonsemisjon på samme kurs som de profesjonelle investorene fikk tilbud om å delta i. Vi er i prosess med Finanstilsynet om hvordan dette i praksis kan håndteres for å oppnå likebehandling.

– Vil dere også følge tilsynets pålegg om retting?

– Vi har løpende dialog med tilsynet og vil søke en omforent prosess for beregningen av fondets eiendeler og netto andelsverdi. Samtidig er vi prinsipielt uenige, og vedtaket vil derfor høyst sannsynlig påklages, gjentar Fjørtoft.

Det er Finansdepartementet som er endelig klageinstans og det er ukjent hvor lang saksbehandlingstiden er. Etter det DN kjenner til, er det kun én kreditor bak det gjenværende obligasjonslånet på 1,45 milliarder kroner. Om en klage i verste fall ikke skulle føre frem, er det denne kreditoren som har pant i eiendommen og kan tiltre pantet. I så fall har andelseierne trolig tapt alle eller nesten alle verdiene.