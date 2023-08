Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag fylles gatene i Arendal med politikere, lobbyister og næringslivsledere.

Byen som til vanlig huser 30.000 personer, skal trolig romme om lag 100.000 personer de neste fem dagene.

Det ligger an til å bli en travel uke for de som tar turen – med rundt 2000 arrangementer fordelt på fem dager.

Det vil i løpet av uken bugne av toppsjefer og politikere som skal delta på arrangementer, deriblant DNB-sjef Kjerstin Braathen, Telenor-sjef Sigve Brekke og Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim.

Hotelleier Petter Stordalen, oljefondssjef Nicolai Tangen, Nato-sjef Jens Stoltenberg og sentralbanksjef Ida Wolden Bache er blant deltagerne. Sistnevnte skal legge frem ny rentebeslutning fra Arendal på torsdag.

DN-teltet

I år som i fjor er teamet «klima og miljø» det mest populære, mens teamet helse kommer inn på en sterk andre plass.

I DN-teltet satte journalist Osman Kibar startskuddet med et intervju med leder Olav Skard i Nasjonalt cyberkrimsenter klokken 12.00 mandag.

Tirsdag morgen får DNs politiske redaktør Frithjof Jacobsen besøk av forsvarssjef Eirik Kristofferen og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.

Torsdag ettermiddag kommer finansminister Trygve Slagsvold Vedum og hotelleier Petter Stordalen til DN-teltet for en prat med journalist Jorun Sofie F. Aartun og kommentator Anita Hoemsnes.

Rentebeskjed

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache skal i løpet av uken mest sannsynlig heve styringsrenten nok en gang. Denne uken har hun imidlertid byttet ut Norges Banks lokaler mot et lokale på Arendalsuka.

Rentebeslutningen legges frem torsdag klokken 10.00, og en halvtime senere holder sentralbanksjefen pressekonferanse. Det er ventet at styringsrenten heves med 0,25 prosentpoeng.

Da Norges Bank hevet renten i juni varslet den samtidig at det mest sannsynlig ville komme to rentehopp til, slik at rentetoppen ville bli på 4,25 prosent i løpet av høsten.