Næringsdepartementet under Jan Christian Vestre (Ap) mente at Argentums investeringsordning skulle omtales som godtgjørelse og legges under statens retningslinjer for lederlønn. Næringsdepartementet under Vestres arvtager, Cecilie Myrseth (Ap), har innført en investeringsordning som ikke blir sett på som godtgjørelse og ikke er underlagt statens retningslinjer for lederlønn.

Foto: Erik Flaaris Johansen/NTB