– Alle vil ikke gjøre det like bra i aksjemarkedet, slik er det ikke. Det er samme som i idrett, noen vil alltid være bedre. Jeg taper veldig sjelden, og kanskje betyr det at risikoen er for lav, men 80 prosent av det jeg har tapt er utenlandske aksjer på Oslo Børs.

Den Monaco-baserte milliardærinvestoren Arne Fredly har markert seg som en av de mest fremtredende bjellesauene på Oslo Børs de siste årene, med eierposter på tvers av flere selskaper i det norske aksjemarkedet. Tirsdag ettermiddag hadde han tatt turen hjem fra fyrstedømmet for å snakke på Pensum Asset Managements sommerseminar i Oslo.

Fredly er kjent for å være inn og raskt ut fra mange av aksjepostene, der vanlige dødelige ofte bare får nyss om posisjonene etter at investoren allerede har solgt seg ut.

Syretesten

Under børsnoteringsboomen i etterkant av det innledende koronasjokket i 2020 var han ofte å se som såkalt hjørnesteinsinvestor i flere plasseringer, gjerne sammen med navn som Øystein Stray Spetalen og andre tungvektere på Børsen.

– Jeg har vært med på cirka 10.000 emisjoner totalt, og tusen siden pandemien. Jeg tror kanskje alle de tusen er blitt solgt i etterkant. Syretesten for privatinvestorene er at hvis vi blir sittende, så er det et godt selskap, sa Fredly.

– Noen selskaper kjøper du fordi du liker dem og andre kjøper du fordi du vet at andre kommer til å like dem?, lød spørsmålet fra Eyvind Width fra scenen.

– Det kan man si, svarte Fredly.

Arne Fredly (t.h.) avsluttet seminaret med en samtale med tidligere kollega Eyvind Width. (Foto: Per Thrana)

Investoren snakket videre om utenlandske selskaper som er notert på Oslo Børs.

– Si tvert nei til disse, så taper man ikke penger. Sannsynligheten for at de går dårlig er høy. Det er en grunn til at disse selskapene ikke noteres andre steder.

På spørsmål om hvordan han har lagt opp porteføljen nå, svarer Fredly at mye er offshore.

– Jeg har valgt dette fremfor olje, fordi jeg ikke tror oljeprisen skal så mye opp. Det en overdrivelse i si at det er en energikrise. Jeg kjøpte lavere prisede tankaksjer etter salget av Hunter som jeg fortsatt sitter på.

Han fortsatte:

– Da jeg etablerte Hunter i 2018 handlet det om scrubbere og alle var negative. Jeg tjente penger hvert kvartal fordi skipene var bra, selv om ratene var dårligere. Ideen var knallgod. Da jeg solgte var det fordi prisen var god og jeg fant andre tankaksjer som var billigere.

«Greit å ha et klokt hode»

I et intervju med DN har Fredly tidligere snakket om hvordan det å ha for høy iq kan være til hinder i aksjemarkedet. Han kom igjen inn på temaet i Oslo tirsdag:

– Det er alltid greit å ha et klokt hode, men jeg vet ikke om Einstein eller Carlsen ville vært så god med aksjer. Det er interessen som trumfer det andre, sa han.

På scenen fikk han spørsmål om hvor interessen for aksjer kom fra, noe Fredly har snakket åpent om tidligere at kom i ung alder.

– Er man heldig som ung og finner ut hva man vil gjøre, enten det er lege eller advokat, blir man som regel god på det man vil hvis man starter tidlig.

Politisk risiko

Naturlig nok fikk Fredly også spørsmål om den norske kronen. Han trakk frem flere mulige grunner til bakgrunnen for den kraftige svekkelsen de siste månedene.

– Det er umulig å forklare kronesvekkelsen uten den politiske risikoen. En faktor er at det er en liten valuta, men det er ingen krise i verden nå. Ukraina-krigen skulle vært til Norges fordel med stigende energipriser. Oljeprisen har falt, men det er tull. Jeg mener renteforskjellen har betydning. Så er politisk risiko en ny komponent, med nordmenn som flytter penger ut, stor bruk av oljepenger og investeringer i ulønnsomme bransjer. Ser man på Sverige på 70-tallet tok det 25 år før det kom seg. I dag har de en fantastisk næringslivspolitikk.

– Jeg er redd for at Norges Bank må sette renten høyere opp hvis svekkelsen fortsetter, la han til.

Fredly snakket igjen om bankaksjer foran forsamlingen på Pensum Asset Managements sommerseminar. (Foto: Per Thrana)

På tribunen for å se Haaland

Rett i etterkant av den såkalte bankkrisen som rystet finansmarkedene, først i USA og deretter i Europa og nærmere bestemt Sveits, beskrev Fredly europeiske bankaksjer som en katastrofe.

– Det viser også historikken hvor samlet aksjonæravkastning har vært 1,2 prosent de siste 20 år. Noen har hatt negativ avkastning og noen positiv, men snittet er på 1,2 prosent. Rett og slett katastrofe, sa han i slutten av mars.

Han snakket mer om bank også i Oslo tirsdag.

– Man kan si mye om Finanstilsynet her hjemme, men de driver ikke sånn som i USA, der tilsynsansatte hopper mellom myndigheter og aksjeanalyser. Det er et komplett sammensurium.

I starten av mai dukket Fredly opp på tribunen i Madrid sammen med investorkompis Øystein Stray Spetalen og Alfie Haaland, faren til Erling Braut Haaland, da Manchester City spilte semifinale i Champions League mot Real Madrid. DN skrev da om hvordan de tre har investert i S.D. Standard ETC, et investeringsselskap som tidligere har investert i rigg-, PSV- og VLCC-tankmarkedet.

Her geleides Haaland bort: Kjendisinvestorene Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly så semifinaleoppgjøret sammen med Alfie Haaland:

På spørsmål om hva linken til diverse norske idrettsprofiler er, svarte Fredly:

– Linken med idrettsgutta er bil. Om man driver med løp eller hva det måtte være, så er det adrenalin. Som investor så er det å investere et kick. Det er det samme som å vinne et skirenn, eller en konkurranse.

