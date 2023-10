Artikkelen fortsetter under annonsen

Medgründer i det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire, Johan E. Andreassen, har informert selskapets styre om at han ønsker å tre tilbake fra stillingen som konsernsjef.

– Selskapet beveger seg fra en lang entreprenørskapsfase til en mer moden industriell fase, og nå føles det riktig for meg å la noen andre overta sjefsstillingen som kan lede denne overgangen, sier Andreassen i en børsmelding som ble lagt ut natt til mandag.

Der opplyses det at Andreassen midlertidig vil være konsernsjef frem til en ny sjef er på plass.

Siden toppnoteringen i februar 2021, da aksjekursen var på 150 kroner, har kursen i det landbaserte lakseselskapet Atlantic Sapphire falt med over 99 prosent.

Kursen falt 6,25 prosent på fredag, og aksjen ble omsatt til 1,23 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Tiden er inne for å begynne prosessen med vie mer av min tid til andre, personlige prioriteringer som jeg har ofret over de siste årene, inkludert andre selskaper jeg er involvert i, sier Andreassen.

Selskapet ble startet av tremenningene Johan Andreassen og Bjørn-Vegard Løvik sammen med danske Thue Holm i 2010. De fikk med seg risikovillige investorer, og gikk på børs.

Milliarder ble hentet inn, og det var en rekke opp- og nedturer, både produksjonsmessig og for aksjekursen. Flere negative hendelser, som massedød, påståtte kvalitetsutfordringer med fisken, kostnadsoverskridelser samt at anlegget i Danmark brant ned, har preget de siste årene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.